21.1 ألف تاجر إلكتروني مرخص في الإمارات

وصل عدد التجار الإلكترونيين في الإمارات إلى أكثر من 21.1 ألف تاجر مرخص بنسبة نمو قدرها 30% منذ بداية العام الجاري مقابل 16.2 ألف تاجر مرخص في 12 نشاطاً بنهاية العام الماضي.

وتتصدر أنماط التجارة الإلكترونية لائحة الأنشطة الأكثر طلباً في الإمارات عند تأسيس الشركات والحصول على التراخيص التجارية بالدولة ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا».

ووفق بيانات حديثة بسجل التراخيص بوزارة الاقتصاد، استحوذت المتاجرة الإلكترونية بالسلع المتنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حصة تقارب 36% من الإجمالي.

وارتفع عدد المرخصين لممارستها بنسبة 10% إلى إجمالي يبلغ 7542 مرخصاً مقارنة بـ6503 مرخصين بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

وجاء عدد المرخصين في المتاجرة الإلكترونية بالمنتجات والخدمات الإلكترونية بالتجزئة كثاني أكبر قطاع من قطاعات التجارة الإلكترونية.

وكان النمط الأنشط على صعيد الفترة منذ العام الجاري حيث نما بنسبة تجاوزت 41.6% ليصل إلى إجمالي 6813 مرخصاً بعد دخول أكثر من 2000 مرخص جديد منذ بداية 2025 مقارنة بإجمالي 4803 مرخصين في نهاية 2024.

ويواصل هذا النمط نموه وبإقبال مؤسسي الأعمال عليه بشكل ملحوظ حيث بلغت نسبة النمو منذ بداية العام الماضي 238% مقارنة مع إجمالي بلغ 2015 مرخصاً في نهاية 2023.

ووفق البيانات، جاء مرخصو المتاجرة الإلكترونية للسلع المتنوعة عبر المواقع الإلكترونية كثالث أكبر فئات التجارة الإلكترونية المرخصة محلياً.

ونما إجمالي الرخص الممنوحة لهذا النشاط بنسبة 39% مع دخول 1820 مرخصاً جديداً ليصل العدد الإجمالي للمرخصين إلى 6484 مرخصاً مقارنة بـ4664 مرخصاً بنهاية العام الماضي.

تنوع واضح

وتظهر مؤشرات سجل التراخيص التابع للوزارة تنوعاً واضحاً في قطاعات التجارة الإلكترونية حيث أظهرت وجود 135 مرخصاً في المتاجرة الإلكترونية في أنشطة السفر إلى جانب 58 مرخصاً بقطاع المتاجرة إلكترونياً في الملبوسات والهدايا وحوالي 22 مرخصاً في المتاجرة الإلكترونية لبيع الأجهزة المنزلية والشخصية، فيما وصل عدد تجار السلع الغذائية إلى 16 مرخصاً و12 ترخيصاً في المتاجرة الإلكترونية بالمطبوعات وحوالي 11 مرخصاً في المتاجرة الإلكترونية لبيع المعدات والأجهزة المتنوعة.

وبلغ عدد المرخصين بالمتاجرة الإلكترونية في بيع الذهب والمجوهرات 6 مرخصين وسجل عدد التجار في بيع تذاكر المنافسات الرياضية 5 مرخصين إلى جانب مرخصين في المتاجرة الإلكترونية بأنشطة المركبات ووسائل النقل.