انتعاش التجارة الإلكترونية في الصين أول 7 أشهر

أفادت وزارة التجارة الصينية، بأن قطاع التجارة الإلكترونية شهد نمواً مستقراً خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، مع تسجيل المبيعات عبر الإنترنت لمجموعة متنوعة من المنتجات نمواً ملحوظاً.

ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء في الصين، ارتفعت مبيعات التجزئة الإلكترونية في البلاد 9.3 % على أساس سنوي أول 7 أشهر من 2025 وفقا لما ذكرته صحيفة تشاينا ديلي.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الأجهزة الرقمية وبرامج الاستبدال برزت كمحركات جديدة للإنفاق عبر الإنترنت، حيث ارتفعت مبيعات الحواسيب الشخصية بنسبة 29.9 % والأجهزة الذكية القابلة للارتداء 28.4 % على أساس سنوي.

وفي الوقت ذاته، شهد قطاع الخدمات عبر الإنترنت لتلبية احتياجات المستهلكين توسعاً سريعاً خلال الفترة، حيث ارتفعت المبيعات الإلكترونية في مجالات السفر، والتموين، والترفيه الثقافي بنسبة 24.8 % و16.6 % و11 % على التوالي.

وأفادت الوزارة أن الروابط القوية بين الصناعات ومنصات التجارة الإلكترونية ساعدت في توسيع قنوات المبيعات لمجموعة متنوعة من المنتجات.