روبوتات صغيرة تُحدث ثورة في بناء مزارع الطاقة الشمسية

في عصر تتزايد فيه الحاجة إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، تظهر روبوتات صغيرة لتحدث ثورة حقيقية في صناعة بناء مزارع الطاقة الشمسية. هذه الروبوتات، مثل CivDot، لا تكتفي بتنفيذ الأعمال التقليدية، بل تعيد تعريف المفهوم ذاته للبناء والمسح الميداني، إذ تستطيع تحديد آلاف نقاط التخطيط يومياً بدقة تصل إلى 8 ملليمترات، على التضاريس الوعرة وفي ظروف جوية صعبة. النتيجة هي زيادة الإنتاجية، تقليل الأخطاء، وتوفير الوقت والمال بشكل لم يكن ممكناً مع الفرق البشرية التقليدية. مع هذه التكنولوجيا، لم تعد مزارع الطاقة الشمسية مجرد مشاريع ميكانيكية، بل أصبحت عمليات دقيقة وسريعة، قابلة للتوسع بكفاءة غير مسبوقة.

فالروبوتات الصغيرة تغير طريقة بناء مزارع الطاقة الشمسية، مما يوفر الوقت والمال بشكل كبير.

"CivDot" هو روبوت بأربع عجلات قادر على تحديد ما يصل إلى 3000 نقطة تخطيط يومياً بدقة تصل إلى 8 ملليمترات. ويعمل بكفاءة على التضاريس الوعرة وفي ظروف جوية صعبة، ما يجعله أداة مثالية لشركات الطاقة المتجددة.

تستخدم شركة بيكتل هذه الروبوتات في مشاريع الطاقة الشمسية في تكساس ونيفادا، حيث كانت الفرق البشرية السابقة تستطيع حفر 250 إلى 350 حفرة يوميًا، بينما يمكن لروبوت CivDot حفر حوالي 1250 حفرة يومياً.

يعتمد الروبوت على منصة برمجيات البيانات Civ، حيث يتم تحميل بيانات المسح اليدوي مسبقًا، ثم يختار المشغل المنطقة المطلوبة ويضغط على زر التشغيل، ويتولى الروبوت الباقي، موفرًا الوقت والتكاليف، وفقا لشبكة "CNBC".

قال توم يشورون، الرئيس التنفيذي لشركة Civ Robotics: "تكمن تقنيتنا في الملاحة والبيانات الجغرافية المكانية، حيث نتمكن من تحديد الإحداثيات بدقة أقل من ربع بوصة، وهو أمر صعب جدًا في التضاريس غير المستوية والصحاري."

تمتلك الشركة أكثر من 100 روبوت، تُستخدم أيضاً في قطاعي النفط والغاز، وتعمل حاليًا مع شركة بيكتل في عدة مشاريع للطاقة الشمسية.

مع توسع صناعة الطاقة الشمسية في مناطق جديدة، تبقى روبوتات CivDot متفوقة على الحلول الروبوتية الأخرى، التي غالبًا ما تقتصر على الطرق السريعة أو ملاعب الرياضة، غير قادرة على التعامل مع التضاريس الصعبة للمزارع الشمسية.

تدعم شركة Civ Robotics مجموعة من المستثمرين وبلغ إجمالي تمويلها حتى الآن 12.5 مليون دولار أمريكي.