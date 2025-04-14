هل رئيس «كريبتو كوانت» على صواب بشأن سعر بيتكوين المستقبلي؟

في مفاجأة عكس التوقعات، أثار كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لشركة «كريبتو كوانت»، جدلاً كبيراً على الإنترنت بعد تحذيره من احتمالية استمرار الانخفاض أو التذبذب الجانبي لمدة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهراً. ووفقاً لجو، تحولت مقاييس التداول على سلاسل التوريد إلى الهبوط التام، مع جفاف السيولة الجديدة وبيع حيتان جديدة لعملة البيتكوين بأسعار منخفضة.

وجاء تصريح جو الأخير بعد أيام قليلة من تقارير تفيد بأن معدلات تمويل البيتكوين، التي تقيس تكلفة الحفاظ على مراكز طويلة أو قصيرة في أسواق العقود الآجلة، قد حامت قرب الصفر. وهذا يشير إلى تزايد حالة عدم اليقين بين المتداولين.

ورغم توقعات جو السلبية، لا يتفق جميع المحللين مع وجهة نظره. فقد استبعد باف هوندال، كبير المحللين في «Swyftx»، الحاجة إلى الذعر، موضحاً أنه في حين شعر بعض المستثمرين بالقلق من رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، فإن الاقتصاد العالمي الأوسع يسير في الاتجاه الصحيح.

ويعتقد بأن الأصول الخطرة مثل البيتكوين ستشهد تدفقات متجددة بمجرد أن تبدأ ظروف السوق في الاستقرار. ولا يزال محللون آخرون متفائلين، بعوامل مثل زيادة المعروض النقدي العالمي M2 وارتباطات الأسعار التاريخية.

ويرى بعضهم أن إعادة هيكلة الفائدة المفتوحة للبيتكوين، التي بلغت 12 مليار دولار، ضرورية لتحقيق مكاسب مستقبلية. ودعماً لهذه النظرية، قال ديف ويزبرجر، الرئيس التنفيذي لشركة «كوين روتس»، إنه إذا استمر سعر البيتكوين في اتباع الاتجاهات التاريخية، فقد يصل إلى أعلى مستوى تاريخي له بحلول أواخر أبريل. وشدد على أن ارتباط بيتا لبيتكوين بالمعروض النقدي يشير إلى احتمال قوي لارتفاع سعره.

كما قدم آلان كنيتوفسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فونوير، توقعات أكثر دراماتيكية، مشيراً إلى أن سعر بيتكوين الحالي أقل بكثير مما ينبغي أن يكون عليه بناءً على البيانات التاريخية. ووفقاً لحساباته، يتوقع أن يكون الحد الأدنى لبيتكوين في هذه المرحلة من الدورة نحو 250,000 دولار.

في غضون ذلك، لا يزال كوري كليبستن، الرئيس التنفيذي لشركة «سوان بيتكوين»، متفائلاً، ويقدر بأن هناك احتمالاً يزيد على 50 % أن يتجاوز سعر البيتكوين أعلى مستوى تاريخي له قبل نهاية يونيو. يذكر أن سعر بيتكوين بلغ أعلى مستوى تاريخي له حالياً عند 109,000 دولار في 20 يناير، قبل ساعات من تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة.