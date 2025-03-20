كارولينا الشمالية تستثمر في «بتكوين»

تشهد ولاية كارولينا الشمالية حالياً مشروع القانون «SB327» الذي يسمح لأمين خزانة الولاية باستثمار 10 % من الأموال العامة في عملة بتكوين الرقمية. وسيتم تخزين جميع عملات البتكوين المشتراة في نظام تخزين بارد متعدد التوقيعات، مع اشتراط إثبات حيازة العملات شهرياً. ويحظى مشروع القانون بدعم من المشرعين الجمهوريين ودعم من الحاكم جوش شتاين، وله صلة باستراتيجية ترامب الوطنية للبتكوين.

وقدمت ولاية كارولينا الشمالية مشروع القانون الجديد، SB327، الذي يمنح أمين خزانة الولاية سلطة استثمار 10 % من الأموال العامة في بتكوين، وذلك بعد اقتراح HB92 في فبراير، ولكنه يتضمن توسعاً فيه، وقد يجعل هذا القانون ولاية كارولينا الشمالية من أوائل الولايات التي تحتفظ بعملة البتكوين في الاحتياطيات العامة. ويفرض مشروع القانون قيوداً صارمة على البيع، ولا يسمح بالتصفية إلا في حالات الأزمات المالية الخطيرة.

وسيتمتع أمين صندوق الولاية بالسيطرة الكاملة على إدارة استثمارات البتكوين. سيتم حفظ أي بتكوين تم شراؤها في مخزن بارد، بعيداً تماماً عن الإنترنت، لمنع التهديدات السيبرانية. ويشترط القانون إثباتاً شهرياً للاحتفاظ بالعملات، ما يضمن الشفافية والمساءلة. وتمثل الخطوة جزءاً من توجه متزايد للولايات لاستكشاف استثمارات العملات المشفرة.

تعتبر ولاية كارولينا الشمالية الآن واحدة من 19 ولاية تفكر في الاحتفاظ بالعملات المشفرة للعامة. وتسمح ولايتا ويسكونسن وميشيغان بالفعل باستثمار صناديق التقاعد الحكومية في البتكوين، ما يمثل سابقة لاحتياطيات العملات المشفرة المدعومة حكومياً.

وارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس رغم تجنب المستثمرين للمخاطرة قبيل صدور قرار الفيدرالي بشأن تكاليف الاقتراض. زادت البتكوين 1.62 % إلى 83.416.48 دولاراً خلال التداولات، وارتفعت الإيثريوم 2.23 % إلى 1941.14 دولاراً.

وارتفعت كل من الريبل 2.23 % إلى 2.3077 دولار، ودوج كوين 0.94 % إلى 16.77 سنتاً، فيما تراجعت عملة «ترامب» الرمزية 0.48% إلى 10.96 دولارات، وتزامن هذا مع انخفاض حجم التداول بالسوق 6.47 % خلال الـ 24 ساعة الماضية وفق بيانات «كوين ماركب كاب».