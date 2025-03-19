أطول موجة سحب للاستثمارات من صناديق «بتكوين»

سجلت صناديق بتكوين المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة، أطول سلسلة من التدفقات الخارجة الأسبوعية منذ إدراجها في يناير 2024، حيث دفعت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من الأصول عالية المخاطر.

وشهدت عملة البتكوين انخفاضاً بنسبة 0.99 % لتصل إلى سعر 82,566 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى يومي عند 84,920 دولار. يأتي هذا التراجع في ظل تقلبات الأسواق المالية العالمية وزيادة حذر المستثمرين.

ولا يزال سعر العملة المشفرة يتم تداوله ضمن نطاق مرتفع رغم التراجع الأخير، حيث تواجه بتكوين مقاومة قوية عند مستوى 85,000 دولار، الذي فشلت في اختراقه خلال الجلسات الماضية. وإذا استمرت ضغوط البيع، فإن نقطة الدعم الأولى تقع عند 81,500 دولار، يليه مستوى 79,800 دولار، الذي قد يشكل نقطة ارتداد محتملة. إلا أنه إذا استعادت بتكوين زخم الصعود وكسرت حاجز 85,000 دولار، فقد تعاود اختبار 87,500 دولار ثم 90,000 دولار. ويشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى اقتراب السوق من مناطق التشبع بالبيع، ما قد يعزز فرص ارتداد تصحيحي قريباً.

خلال الأسابيع الخمسة الماضية، سحب المستثمرون أكثر من 5.5 مليار دولار من إجمالي 12 صندوقاً متداولاً، وفق بيانات جمعتها «بلومبيرغ».

بدأت هذه الموجة من التدفقات الخارجة عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ما يشير إلى أن المستثمرين في العملات المشفرة ركزوا على تداعيات الحرب التجارية التي أثارها، أكثر من استفادتهم من سياساته الداعمة للأصول الرقمية، مثل إنشاء مخزون من الأصول الرقمية.

وقال غريغ ماغاديني، مدير المشتقات في «أمبرداتا» (Amberdata)، في مذكرة بحثية: «لا تزال بتكوين وسوق العملات المشفرة بشكل عام تتأثر بالظروف الاقتصادية الكلية»، مستبعداً أن تتحرك بتكوين بمعزل عن الأصول عالية المخاطر في المرحلة الحالية.