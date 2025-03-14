«بتكوين» تواجه تحدياً في التعافي

تراجعت غالبية العملات المشفرة أمس ، لكن «بتكوين» استقرت قرب مستوى 83 ألف دولار، وذلك في ظل اضطراب المشهد التجاري العالمي، وضبابية آفاق السياسات النقدية لكبرى الاقتصادات.

استقرت بتكوين عند 82846.10 دولاراً خلال التداولات، لكن الإيثريوم تراجعت 0.33 % إلى 1870.07 دولاراً.

وانخفضت الريبل 0.16 % إلى 2.2263 دولار، وكذلك دوج كوين بنسبة 0.14 % إلى 16.98 سنتاً، فيما ارتفعت عملة «ترامب» الرمزية 2.94 % إلى 10.73 دولارات.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على التدابير الأوروبية بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات من الولايات المتحدة، وادعى أن الاتحاد الأوروبي تأسس بغرض استغلال بلاده.

وذلك عقب دخول الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25 % على واردات الصلب والألمنيوم من كافة الدول حيز التنفيذ هذا الأسبوع. تسببت سياسات «ترامب» الحمائية التي استهدفت الصين وكندا والمكسيك في اضطراب الأسواق المالية العالمية منذ تولى منصبه في العشرين من يناير الماضي.

ويواصل مستثمرو العملات المشفرة تجنب المخاطرة في ظل ضبابية آفاق السياسات النقدية العالمية، خاصة في أمريكا، بسبب المخاطر التجارية تلك، والتي تهدد بتقويض النشاط الاقتصادي العالمي وعودة الضغوط التضخمية للتسارع.

وتشير تدفقات رأس المال من البيتكوين إلى ضغط بيع مستمر، خاصة من المشترين الجدد الذين يبحثون الآن عن تصفية مراكزهم.

وأعاق مزيج من التقلبات المتزايدة، مثل الطلب المنخفض، والسيولة المحدودة تراكماً ذا مغزى للعملة. بالتالي، بدون وجود اهتمام أقوى بالشراء، ستواجه بيتكوين خطراً أكبر من المزيد من الانخفاضات. وعدم القدرة على توليد تراكم كبير يرفع سعر العملة يسهم بنشر الشعور بالخوف في السوق، ويغذيه أكثر نقص الإشارات الصعود الواضحة. ومع استمرار ضغط البيع، تبقى بتكوين عرضة لانخفاضات في السعر.