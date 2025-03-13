«بتكوين» تتجاوز 82 ألف دولار مع تراجع المخاطر الجيوسياسية

شهد سوق العملات المشفرة أخيراً ارتياحاً بعد بداية أسبوع صعبة، بفضل تغيرات سياسية واقتصادية رئيسة. ومع تلك التغيرات، أضاف سوق العملات المشفرة 89 مليار دولار بسرعة، ليصل إلى 2.61 تريليون دولار، وبينما عاد سعر بتكوين إلى ما فوق 82,000 دولار، إلا أنها تحتاج إلى اختراق 82,761 دولاراً للوصول إلى 85,000 دولار، مدعومة بقوة من المستثمرين، بسحب «كوينبيديا».

وانخفضت الإيثريوم 1.37 % إلى 1925.13 دولاراً، وارتفعت كل من الريبل 1 % إلى 2.2153 دولار، ودوج كوين 0.28 % إلى 16.70 سنتاً، فيما تراجعت عملة «ترامب» الرمزية 1.93 % إلى 10.32 دولارات.

ووفقاً لـ«بلومبرغ»، كان أحد أهم العوامل وراء الارتفاع موافقة أوكرانيا على وقف إطلاق نار مؤقت 30 يوماً بعد محادثات مع مسؤولين أمريكيين. وساعدت هذه الخطوة على تقليل حالة عدم اليقين العالمية، وتهدئة المستثمرين الذين كانوا قلقين بشأن المخاطر الجيوسياسية. في الوقت نفسه، أعلنت أونتاريو إزالة تعرفة جمركية بنسبة 25 % على صادرات الكهرباء إلى ميشيغان ونيويورك ومينيسوتا. وخفف القرار حدة التوترات التجارية، وهو عامل آخر كان يثقل كاهل الأسواق المالية.

وفي الولايات المتحدة، تدخل القادة السياسيون أيضاً لطمأنة المستثمرين. وحث رئيس مجلس النواب مايك جونسون على التحلي بالصبر تجاه سياسات الرئيس ترامب الاقتصادية، مشيراً إلى أنها ستحقق الاستقرار على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الاضطرابات الأخيرة في السوق كانت مؤقتة فقط، وإن الاقتصاد يمر بمرحلة انتقالية.