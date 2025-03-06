تقلّب «بيتكوين» و«المشفرة» تناهز 3 تريليونات دولار

استمر تقلّب سعر «بيتكوين» بقوة؛ إذ ارتدت قيمة الأصل الرقمي من 81 ألف دولار أمس لتكسب 8 آلاف دولار في ساعات، قبل أن تتراجع مرة أخرى، في الوقت الذي حقق عدد من العملات البديلة مكاسب أكثر إثارة للإعجاب، ما ساعد القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة على الوصول إلى 3 تريليونات دولار.

الاحتياط الاستراتيجي

ومر سعر بيتكوين برحلة متقلبة بشكل هائل الأسبوع الماضي، فانخفض السعر من أكثر من 100 ألف دولار إلى 78 ألف دولار. وبعد هذا القاع، استعادت العملة بعض الأرض وقضت عطلة نهاية الأسبوع عند نحو 84 إلى 86 ألف دولار.

ثم تغير الوضع للأفضل بعد ظهر الأحد بعد تفاعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع القطاع، وارتفع سعر بيتكوين بعشرة آلاف دولار إلى 95 ألف دولار بعد إعلان وجود عملات مشفرة يتوقع إدراجها ضمن الاحتياط الاستراتيجي الأمريكي الجديد للعملات الرقمية، ما رفع قيمة هذه العملات المذكورة بصورة فورية.

وقال الرئيس الأمريكي إن «بيتكوين» و«إيثريوم» و«إكس آر بي» و«إس أو إل» و«إيه دي إيه»، من العملات المرشحة. وعلى الرغم من ذلك، تم دفع سعر «بيتكوين» جنوباً مساء الاثنين والثلاثاء. وبلغت ذروة الدفع أمس مع انخفاض السعر إلى 81,500 دولار.

وعند هذه النقطة حث الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك» الناس على التفكير في الشراء حينما يكون السعر في القاع، وانطلقت «بيتكوين» مرة أخرى. وهذه المرة، قفزت إلى 89 ألف دولار في ساعات قليلة، بعد هذا انخفضت إلى أقل من 82 ألف دولار.

فقدان الزخم

وفقدت «بيتكوين» بعض الزخم منذ ذلك الحين ولكنها تقع عند نحو 88 ألف دولار، وارتفعت العملة بنسبة 5.22% الأربعاء، واقتربت قيمتها السوقية من 1.750 تريليون دولار، بينما لا تزال هيمنتها على العملات البديلة ثابتة عند 58%. وأمس، حققت أيضاً العديد من العملات البديلة مكاسب مثيرة للإعجاب، فقد سجلت ريبل وإيثيريوم أيضاً زيادات ملحوظة بأكثر من 5%.

وبذلك، ظل إيثيريوم فوق 2,200 دولار، بينما وصلت إكس آر بي إلى 2.5 دولار، وظلت سولانا أيضاً في المنطقة الخضراء. واستعادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة نحو 200 مليار دولار منذ أمس ووصلت إلى 3 تريليونات دولار.