الجمعة.. أول قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستضافة أول قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض الجمعة المقبلة، في خطوة تعكس دعمه المتزايد لهذه الصناعة.

وبحسب بيان صدر عن البيت الأبيض، سيلقي ترامب كلمة خلال القمة، التي ستجمع نخبة من المؤسسين البارزين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين في قطاع التشفير، إضافة إلى أعضاء من مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأصول المشفرة.

سيقود القمة المستثمر الرأسمالي المغامر وقيصر العملات المشفرة في البيت الأبيض ديفيد ساكس، فيما سيتولى المدير التنفيذي لمجموعة العمل بو هاينز مسؤولية إدارة الحدث، وفقاً للبيان.

وكان ترامب قد وقع، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، أمراً تنفيذياً يقضي بتشكيل مجموعة عمل تضم وكالات رئيسية معنية بتقديم المشورة للبيت الأبيض بشأن سياسات الأصول المشفرة، وتقييم إنشاء احتياطي استراتيجي من هذه الأصول.

تضم المجموعة ممثلين عن وزارتي الخزانة والعدل، بالإضافة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة.

رغم انتقاده السابق للعملات المشفرة ووصفها بأنها «احتيال»، غيّر ترامب موقفه خلال حملته الانتخابية لعام 2024، متعهداً بتخفيف اللوائح التنظيمية على هذا القطاع، واختيار شخصيات مؤيدة للصناعة للإشراف عليه، إلى جانب دعم إطار تنظيمي واضح للعملات المستقرة وإنشاء احتياطي استراتيجي من عملة «بيتكوين».