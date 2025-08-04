التطبيقات الصينية الأكثر إنفاقاً للفوز بالمستخدمين في الإمارات

كشفت دراسة سنوية لشركة «أبسفلاير» عن هيمنة تطبيقات التجارة الإلكترونية الصينية على الإنفاق لاكتساب المستخدمين بالإمارات، التي تعد من الاقتصادات الرائدة عالمياً في تبنّي التقنيات المحمولة.

ويأتي هذا بينما يشهد نظام التشغيل «iOS» التابع لشركة «آبل» نمواً غير مسبوق في السوق المحلي.

وخلال النصف الأول من 2025، استحوذت التطبيقات الصينية على ما يقرب من ثلاثة أرباع (73 %) إجمالي الإنفاق بهدف اكتساب المستخدمين في الإمارات، وجاءت فرنسا (13 %) والهند (8 %) في مراتب متأخرة نسبياً، إلا أنهما تبرزان بسرعة كقوتين منافستين، مدفوعتين بحملات تسويقية مستهدفة واستراتيجيات محتملة تركز على شريحة المغتربين في الدولة.

وسلط التقرير الضوء على المنافسة المحتدمة بين العلامات التجارية الأجنبية وتجار التجزئة المحليين في قطاع التجارة الإلكترونية، الذين شهدوا تقلصاً في استثماراتهم الخاصة باكتساب المستخدمين.

ويعكس هذا على الأرجح مزيجاً من إعادة تخصيص الميزانيات، وتزايد الضغط التنافسي، وعمليات توحيد السوق.

رغم ذلك، يشير خبراء «أبسفلاير» إلى أن اللاعبين المحليين لا يزالون يمتلكون فرصة للنمو، شريطة تبني استراتيجيات أكثر وضوحاً وحملات محلية مدفوعة بالأداء.

وأوضحت سو عزاري، مديرة قطاع التجارة الإلكترونية في «أبسفلاير»، أن «التطبيقات الصينية سعت منذ فترة طويلة لتحقيق النمو خارج سوقها المحلي.

ومع الرسوم الجمركية والرياح المعاكسة للتجارة العالمية التي تدفعها إلى التنويع، كانت الإمارات وجهة طبيعية بالنظر إلى جمهورها المميز ونضجها الرقمي».

وقالت «في الوقت نفسه، تستفيد العلامات التجارية الفرنسية من مستخدمي نظام iOS المميزين هنا، بينما يرى المعلنون الهنود على الأرجح أن قاعدة المغتربين الكبيرة من جنوب آسيا في الإمارات تمثل شريحة ميسورة التكلفة ولكنها شديدة التفاعل».

وأكد التقرير دخول نظام التشغيل «iOS» مرحلة نمو قوية في الإمارات.

فبينما نمت عمليات تثبيت تطبيقات «أندرويد» بنسبة 713 %منذ عام 2017 بحلول نهاية هذا العام، يشهد «iOS» ارتفاعاً هائلاً بأكثر من 1383 %خلال الفترة نفسها، مع توقعات بتضاعف عمليات التثبيت لأكثر من الضعف على أساس سنوي خلال العام الجاري.

كما شهد نظام «iOS» تحسناً ملحوظاً في الوقاية من الاحتيال، حيث انخفضت معدلات الاحتيال بنسبة 63 %على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025.

وعلى النقيض قفز معدل الاحتيال في نظام «أندرويد» بنسبة 234 %في الفترة نفسها ويشير هذا إلى أن «iOS» أصبح قناة جذابة وأكثر أماناً للمسوقين، حتى مع بقاء «أندرويد» حاسماً من حيث الوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة.

ورغم تطور البيئة الرقمية في الإمارات، حيث تصل نسبة انتشار الهواتف الذكية إلى 97 %، ويتجاوز متوسط الاستخدام اليومي للإنترنت عبر الهاتف أربع ساعات، إلا أن الإنفاق الإعلاني على اكتساب المستخدمين لتطبيقات التجارة الإلكترونية شهد تراجعاً في النصف الأول 2025.

وانخفض الإنفاق على اكتساب المستخدمين في نظام «أندرويد» بنسبة 21 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بينما تراجع الإنفاق على نظام «iOS» بنسبة 6 %فقط، ما يعكس مرونته النسبية، ومع ذلك فقد حقق النصف الأول من عام 2025 أكبر إنفاق على إعادة التسويق حتى الآن، حيث ضاعف الربع الأول وحده مستويات الربع الأول من 2024 بثلاثة أضعاف، وهي إشارة واضحة لتأثير الارتفاعات الموسمية خلال شهر رمضان والأحداث الكبرى لتجارة التجزئة.

سوق ديناميكي

وقالت سو عزاري: «إن التراجع في الإنفاق على اكتساب المستخدمين في نظام أندرويد قد يمثل فرصاً للعلامات التجارية الذكية للحصول على مخزون بتكلفة أقل، مع الاستمرار في الوصول إلى قاعدة مستخدمين واسعة» ومع تضاعف حملات إعادة التسويق لنظام «أندرويد» أواخر العام الماضي وتسارع عمليات تثبيت «iOS»، تظل الإمارات سوقاً ديناميكياً وتنافسياً للتجارة عبر الهاتف المحمول.

وأكدت عزاري أن «المعلنين الذين يوازنون بين استراتيجيات iOS المتميزة والتفاعل الفعال من حيث التكلفة على أندرويد ـ وتكييف الميزانيات حول الأنماط الموسمية، يتمتعون بأفضل فرصة للتميز في مجال مزدحم».