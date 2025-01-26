16200 تاجر إلكتروني مرخص في الدولة بنمو 62 %

يبلغ عدد ممارسي التجارة الإلكترونية في الدولة 16200 تاجر مرخص في 12 نشاطاً بنمو 62 %، وبأكثر من 6200 ترخيص جديد خلال 2024.

وتتصدر أنماط التجارة الإلكترونية لائحة الأنشطة الأكثر طلباً في الإمارات وفق مؤشرات السجل الاقتصادي الوطني، حيث كانت المتاجرة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي النشاط الأكثر جاذبية للمستثمرين المقبلين على الإمارات نحو تأسيس الشركات والحصول على التراخيص التجارية بالدولة، تلاها المتاجرة عبر المواقع الإلكترونية.

وسجلت المتاجرة الإلكترونية للسلع عبر سوشيال ميديا الحصة الكبرى من تراخيص المتاجرة الإلكترونية المسجلة بالإمارات بنسبة 40 % من إجماليها، ليتجاوز عدد المرخصين 6503 مرخصين حالياً بنمو ناهز 33 % مقارنة بعددهم المسجل قرابة 4900 تاجر نهاية العام الماضي.

بينما كان مرخصو المتاجرة الإلكترونية للسلع عبر المواقع الإلكترونية ثاني أكبر فئات التجارة الإلكترونية المرخصة محلياً أيضاً بأكثر من 4664 مرخصاً، مرتفعة بأكثر من 59 % مقارنة بـ2928 مرخصاً نهاية 2023.

أما على صعيد التراخيص ارتباطاً بنوعية السلع، فكان عدد المرخص لهم في المتاجرة الإلكترونية بالمنتجات والخدمات الإلكترونية هو ثالث أكبر قطاع من قطاعات التجارة الإلكترونية وبأكثر من 4803 مرخصين مقارنة بنحو 2015 مرخصاً بنهاية العام الماضي.

بينما سجل 75 ترخيصاً في المتاجرة إلكترونياً في الملبوسات والهدايا والمتاجرة الإلكترونية في أنشطة السفر 62 ترخيصاً، وعدد المرخصين في بيع الأجهزة المنزلية 47 ترخيصاً، ووصل عدد تجار الأونلاين في السلع الغذائية إلى 27 مرخصاً، والمعدات والأجهزة المتنوعة 19 ترخيصاً، والمطبوعات 13 ترخيصاً، وفي بيع الذهب والمجوهرات 9 تراخيص، بينما سجل عدد تجار الأونلاين في بيع تذاكر المنافسات الرياضية إلى 6 تراخيص، والمركبات ووسائل النقل 3 تراخيص.