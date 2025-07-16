سعر «بيتكوين» يتراجع إلى 117.3 ألف دولار بفعل جني الأرباح بعد ارتفاع قياسي

تراجع سعر بيتكوين مع بيع المتداولين العملة لجني الأرباح، بعد ارتفاع قياسي دفع العملة الرقمية الأكبر إلى تجاوز حاجز 120 ألف دولار.

وانخفضت العملة المشفرة بنسبة 3.2%، مسجلة أكبر تراجع في أكثر من ثلاثة أسابيع، وبلغت قيمتها 117.386 ألف دولار خلال التداولات. وانخفض سعر إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 1.4%، كما انخفضت عملات أصغر أخرى، بما في ذلك «سولانا» و«إكس آر بي» بنسبة تقارب 2% لكل منهما.

جاء هذا التراجع بعد أن تجاوزت قيمة البيتكوين 123 ألف دولار لأول مرة يوم الاثنين، لتحقق مكاسب مدفوعة بالتفاؤل بشأن التقدم المحتمل في تشريع أمريكي للأصول الرقمية، والذي قد يعزز أجندة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للعملات المشفرة.

كما استفادت العملة المشفرة من موجة الارتفاع الأحدث في أصول أخرى محفوفة بالمخاطر، بما في ذلك الأسهم الأمريكية التي وصلت إلى مستويات شبه قياسية، مع انحسار المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لحرب ترامب التجارية الجديدة.

قال ستيفان فون هاينش، رئيس إدارة التداول خارج المقصورة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة «بيتجو» (Bitgo) لخدمات حفظ العملات المشفرة: «هذا مجرد تراجع اعتيادي بعد ارتفاع حاد في السوق».

وأضاف: إن مستوى الدعم الرئيسي التالي لبيتكوين هو 114 ألف دولار، وهو مستوى سبق أن أطلق عمليات تصفية لعدد كبير من مراكز البيع على المكشوف.