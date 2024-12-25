3.78 ملايين مستخدم للعملات المشفرة بالإمارات 2025

شهدت الإمارات تدفقاً هائلاً بقيمة 34 مليار دولار على العملات المشفرة من المستثمرين، بين 2023 إلى 2024، ما يمثل قفزة 42% عن العام السابق. وبحسب موقع «بينانس» برزت "بيتكوين" كعملة رئيسية، حيث استحوذت على 19% من حصة السوق،من العملات الرقمية في حين شكلت العملات المستقرة مثل تيثر 51% .

وأضاف أن تيثر تخطط لإطلاق رمز مدعوم بالدرهم، ما يدل على تركيز الإمارات على الأصول الرقمية ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدمي العملات المشفرة في الإمارات إلى 3.78 ملايين بحلول عام 2025. وحظي الحدث بدعم من الجهات الحكومية الرئيسية في الإمارات، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة مدينة دبي الطبية، ما يؤكد أهميته للرؤية الاستراتيجية للرعاية الصحية في الدولة.