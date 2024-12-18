سعر «بتكوين» يسجل أعلى مستوياته مقترباً من 110 آلاف دولار

سجل سعر «بتكوين» أعلى مستوياته على الإطلاق لليوم الثاني على التوالي، وسط تطلع المتداولين إلى مستويات 110,000 دولار. ارتفع سعر العملة المشفرة الأصلية 2.1% إلى 108315 دولاراً أمس، قبيل التراجع إلى سعر بداية اليوم عند حوالي 106000 دولار. أضافت «بتكوين» أكثر من 150% لقيمتها هذا العام.

ورفع التجار رهاناتهم على تحقيق المزيد من المكاسب في سوق الخيارات. قال شيليانغ تانغ، رئيس شركة تداول العملات المشفرة «أربيلوس ماركتس»: «شهدنا عمليات شرائية على عقود شراء عند نطاقات 110 آلاف دولار- 120 ألف دولار، و110 آلاف دولار - 125 ألف دولار يحين آجالها في يناير، بالإضافة إلى طلبات شراء فورية عند نطاق 100 ألف دولار و105 آلاف دولار إلى أكثر من 120 ألف دولار».