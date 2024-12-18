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الاقتصاد الرقمي

سعر «بتكوين» يسجل أعلى مستوياته مقترباً من 110 آلاف دولار

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بلومبيرغ

نيويورك
بلومبيرغ

سجل سعر «بتكوين» أعلى مستوياته على الإطلاق لليوم الثاني على التوالي، وسط تطلع المتداولين إلى مستويات 110,000 دولار. ارتفع سعر العملة المشفرة الأصلية 2.1% إلى 108315 دولاراً أمس، قبيل التراجع إلى سعر بداية اليوم عند حوالي 106000 دولار. أضافت «بتكوين» أكثر من 150% لقيمتها هذا العام.

ورفع التجار رهاناتهم على تحقيق المزيد من المكاسب في سوق الخيارات. قال شيليانغ تانغ، رئيس شركة تداول العملات المشفرة «أربيلوس ماركتس»: «شهدنا عمليات شرائية على عقود شراء عند نطاقات 110 آلاف دولار- 120 ألف دولار، و110 آلاف دولار - 125 ألف دولار يحين آجالها في يناير، بالإضافة إلى طلبات شراء فورية عند نطاق 100 ألف دولار و105 آلاف دولار إلى أكثر من 120 ألف دولار». 