دبي تواصل جذب منصات العملات المشفرة العالمية

شهد قطاع الأصول المشفرة في دبي مزيداً من الزخم بانضمام لاعب جديد إلى مزودي خدماته بالإمارة، التي تطمح إلى اقتناص جزء من السوق، التي بلغت القيمة السوقية لأشهر عملاتها بتكوين نحو تريليوني دولار أخيراً.

وأعلنت منصة «بيتباندا» النمساوية للوساطة في تداول العملات المشفرة، التي تعمل في أوروبا، الاثنين، عن حصولها على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لدخول السوق، مشيرة إلى أنه فور حصولها على الترخيص الرسمي فإنها ستبدأ العمل في الإمارات تحت اسم «بيتباندا بروكر مينا» (DMCC)، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

الموافقة المبدئية جاءت بعد ثمانية أشهر من تقديم الشركة طلبها، لتعمل للمرة الأولى خارج أوروبا، وتأتي بعد خطوات اتخذتها المنصة لممارسة نشاطها في الإمارة، بما في ذلك افتتاح مكتبها في مركز دبي للسلع المتعددة، وتعيين فريق من الخبراء الإقليميين، وبناء شراكات مع مؤسسات مالية، مثل «بنك رأس الخيمة الوطني»، و«كوين مينا»، منصة العملات المشفرة المرخصة في الإمارات، بحسب البيان.

وقال إيريك ديموث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبيتباندا: إن دبي والإمارات تشكلان منصة استراتيجية لتوسع المنصة الدولي.

وأضاف: «الفرص هنا هائلة، ونحن في موقع متميز للاستفادة منها سواء كوسيط أوروبي رائد أو كمزود للبنية التحتية في مجال الأصول الرقمية».

وتأسست «بيتباندا» في فيينا عام 2014، وتقدم خدماتها لما يزيد على 5 ملايين مستخدم، وتملك حضوراً في هولندا، وإسبانيا، وألمانيا، ورومانيا.