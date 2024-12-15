بتكوين تتجه لتحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في 3 سنوات

تتجه بتكوين إلى الصعود للأسبوع السابع على التوالي، وسط تفاؤل متزايد بوجود إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الداعمة للعملات المشفرة، ما يعزز ما ستكون أطول سلسلة مكاسب منذ أكثر من 3 أعوام.

وكانت آخر مرة سجلت فيها بتكوين سلسلة مكاسب أسبوعية بهذا الطول خلال سبتمبر 2021، عندما شهدت ما تبين لاحقاً أنه فقاعة انفجرت في العام التالي. بلغت العملة المشفرة الأكبر ذروتها عند 69 ألف دولار تقريباً في نوفمبر 2021، قبل أن تهبط إلى ما يزيد قليلاً على 15 ألف دولار بعد عام نتيجة سلسلة من الفضائح والإفلاسات في القطاع. منذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية خلال نوفمبر الماضي، ارتفعت بتكوين بنحو 50%.

وقفزت عملة «بتكوين» إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، كجزء من موجة تداولات عبر الأسواق العالمية جاءت استجابة لفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ستراهينيا سافيتش، رئيس قسم البيانات والتحليلات في شركة «فرنت فاينانشال» (FRNT Financial): «تأييد ترامب للعملات المشفرة قلّل من المخاطر المرتبطة بالشؤون التنظيمية وما لحق بسمعتها. بدأت المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى تحصل على ضوء أخضر للمشاركة في تلك السوق ما جعل الأسواق تبدأ في وضع هذا العامل المحرك الجديد في الحسبان».

إدارة داعمة

وساعدت أيضاً ترشيحات ترامب لشخصيات مؤيدة للعملات المشفرة ضمن إدارته المقبلة في دعم الأسواق. تجاوزت بتكوين حاجز 100 ألف دولار لأول مرة خلال 5 ديسمبر الحالي بعد أن رشح ترامب بول أتكينز لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وبلغت أعلى مستوى قياسي عند 103800 ألف دولار في اليوم ذاته.

وسجلت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية ارتفاعاً بنحو 1.8% أمس لتصل إلى 101548 ألف دولار، وبنسبة مشابهة على مدى الأسبوع. تجري تداولات بتكوين عادة بالقرب من سعر الإغلاق.

وحققت بتكوين أيضاً مكاسب نتيجة تدفقات الأموال الداخلة إلى صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة المرتبطة بها. زاد اهتمام المستثمرين بضخ الأموال في بتكوين، حسبما كتب بيتر تشونغ، رئيس قسم البحوث في «برستو ريسيرش» (Presto Research)، في مذكرة للعملاء.