56.5 مليار درهم «التجارة الاجتماعية» في الإمارات

85 مليار درهم التجارة عبر منصات التواصل في الدولة 2031 بنمو سنوي 11.29 %

يتواصل نمو سوق التجارة الاجتماعية (Social Commerce) في الإمارات بمعدل 11.1 % سنوياً ليبلغ نحو 15.41 مليار دولار (56.5 مليار درهم) بنهاية العام الجاري، كما يتوقع أن يواصل النمو بمعدل 8.5 % سنوياً حتى 2031 وفق أحدث بيانات ResearchAndMarkets، التي نشرها موقع GlobeNewswire.

ويتحول قطاع التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات من نشاط هامشي يقوم على منشورات مدفوعة إلى قطاع احترافي منظم يسير في اتجاه واحد هو النمو المتسارع، واﻻنتقال من التجارة الإلكترونية التقليدية إلى البيع المباشر عبر المنصات الاجتماعية.

والتجارة الاجتماعية هي بيع المنتجات والخدمات مباشرة عبر منصات التواصل وفي هذا النموذج التجاري لا يقتصر دور منصات مثل «إنستجرام»، و«تيك توك»، و«فيسبوك» على التسويق أو توجيه العميل إلى موقع إلكتروني خارجي، بل تتم رحلة التسوق بالكامل، بدءاً من اكتشاف المنتج وحتى الدفع والشحن، داخل التطبيق نفسه.

وتنمو التجارة الاجتماعية داخل اقتصاد رقمي راسخ فبحسب Mordor Intelligence، ويتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية الإماراتية إلى 23.19 مليار دولار (85 مليار درهم) بحلول 2031 بمعدل نمو سنوي 11.29 %، مع استحواذ دبي على نحو 60 % من السوق، وإسهام التجارة الإلكترونية بنحو 12 % من الناتج المحلي غير النفطي لدبي عام 2024 .