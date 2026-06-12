«أوبن إيه آي» و«فيزا» تفتحان باب التسوق بـ «الذكاء»

تتجه شركتا «أوبن إيه آي» و«فيزا» إلى شراكة جديدة تهدف إلى تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من تنفيذ عمليات شراء عبر الإنترنت نيابة عن المستخدمين، وذلك بعد الحصول على موافقتهم المسبقة، وفقاً لتقرير صادر عن بلومبرغ.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم دمج خدمات الدفع التابعة لشركة «فيزا» داخل منصة «تشات جي بي تي»، ما يتيح للتجار قبول معاملات رقمية تتم عبر وكلاء ذكاء اصطناعي، في خطوة تمثل توسعاً لافتاً في آليات التجارة الإلكترونية.

ويمكن للمستخدم، على سبيل المثال، توجيه وكيل ذكي لشراء منتج أو سداد فاتورة بشكل مباشر، دون تدخل يدوي في خطوات الدفع التقليدية.

وقال جاك فورستيل، كبير مسؤولي المنتجات والاستراتيجية في «فيزا»، إن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً جذرياً في قطاع التجارة قد يتجاوز تأثير الإنترنت والهواتف المحمولة، مشدداً على أهمية ضمان أمان وموثوقية وسلاسة المعاملات مع توسع استخدام الوكلاء الذكيين في الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن الشركة تركز على تعزيز بنية الدفع بما يواكب هذا التحول، مع الحفاظ على مستويات عالية من الحماية، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة شراكات أوسع لـ«فيزا»، التي سبق أن تعاونت مع شركات مثل «أنثروبيك» و«مايكروسوفت»، في حين تدرس شركات منافسة مثل «ماستركارد» و«باي بال» الدخول في شراكات مماثلة.