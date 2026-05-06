سوق الـ 7 تريليونات.. "رقمنة الثقة" تقود مستقبل التجارة الإلكترونية

بينما يشهد العالم تحولاً جذرياً في سلوك المستهلك نحو السرعة والموثوقية، تبرز منصة ديستريكت (وهي منصة تقنية متخصصة في تمكين البائعين من بناء أسواق رقمية متكاملة دون الحاجة لخبرة برمجة) كلاعب أساسي يعيد تعريف التجارة الإلكترونية من خلال مفهوم "رقمنة الثقة".

المنصة التي أسسها في عام 2022 خبراء سابقون من شركة سناب (الشركة الأم لتطبيق سناب شات)، وهم إيدي كواي وباتريك مانديا وخوي تران، نجحت في تحويل الثقافات الفرعية إلى قوى اقتصادية حقيقية.

خطوة تعكس الثقة الكبيرة في هذا النموذج، أعلنت الشركة عن جمع 14.7 مليون دولار في جولة تمويل أولية بقيادة عمالقة الاستثمار أندريسن هورويتز وكينديرد فينتشرز، وبمشاركة جريلوك بارتنرز وإس في أنجيل و20 في سي، بالإضافة لمستثمرين ملائكيين (أفراد يمولون المشاريع الناشئة في مراحلها الأولى) مثل ماريا راجا وجوكول راجارام ومديري سناب السابقين بيتر سيليس وعمران خان.

تعتمد ديستريكت في فلسفتها على دمج أدوات البث المباشر والمجتمعات التفاعلية لتمكين البائع من التواصل المباشر مع جمهوره، مستهدفة قطاع "التسوق المباشر" الذي تقوده عالمياً شركات مثل وات نوت، وهي منصة للمزادات الحية تقدر قيمتها بـ 11.5 مليار دولار.

وقد نجحت المنصة بالفعل في استقطاب نحو 1000 شركة تعمل كأسواق تضم آلاف البائعين بداخلها، مثل سوق ستاكد جولف المتخصص في إعادة بيع معدات الجولف والذي يولد مبيعات أسبوعية تصل إلى 150 ألف دولار ويضم أكثر من 1000 بائع.

كما برز مركز نيناكس للديكور العتيق الذي أسسته جوزلين (سيدة المصابيح المجنونة)، حيث حقق مبيعات تجاوزت 5 ملايين دولار في عام 2025 عبر أكثر من 5000 بائع، مما يبرهن على تحول التجارة نحو العلاقات الشخصية ضمن سوق عالمي يبلغ حجمه الإجمالي 7 تريليونات دولار.

وفي سياق متصل بنشاط رأس المال المغامر (الاستثمار في الشركات الناشئة عالية المخاطر)، شهدت الساحة صفقات تقنية ضخمة؛ حيث جمعت منصة بليتزي، المتخصصة في أتمتة تطوير برمجيات المؤسسات عبر الذكاء الاصطناعي، نحو 200 مليون دولار في جولة تمويلية بقيادة نورث زون.

كما حصدت شركة كوانت وير، الرائدة في تصنيع المعالجات الكمومية التي توفر قدرات حوسبة فائقة، 178 مليون دولار من إنتل كابيتال، في حين أمنت راديكس أرك 100 مليون دولار لبناء البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقيادة أكسل وسبارك كابيتال.

وامتدت الاستثمارات لتشمل مومنت إنيرجي التي جمعت 40 مليون دولار لتصنيع أنظمة تخزين طاقة البطاريات، ونظام فيليج الصحي لرعاية الأطفال الذي جمع 9.5 مليون دولار، ومنصة إكس كاليبر هيلث للأتمتة الصحية التي حصلت على 6.5 مليون دولار، بالإضافة لتمويلات لمنصة ديفيس للمعمار بقيمة 5.5 مليون دولار، وجوري سفير القانونية بقيمة 2.2 مليون دولار.

أما على صعيد الأسهم الخاصة (الاستثمارات في شركات غير مدرجة بالبورصة)، فقد أتمت شركة كي كي آر، وهي من عمالقة الاستثمار الاستراتيجي في العالم، صفقة استحواذ على أركتوس المتخصصة في شراء حصص في الأندية الرياضية بقيمة 1.4 مليار دولار، مع دفعات مستحقة تصل لـ 550 مليون دولار.

وشملت التحركات الأخرى استحواذ باريغال ميلستون على حصة أغلبية في ميتيوفيفا الألمانية المتخصصة في برمجيات كفاءة الطاقة للمباني، واستحواذ بلاتينيوم إكويتي على شركة إنفراتيك لحلول التدفئة الكهربائية المتطورة.

كما برز نشاط شركة ليبرتي ويست بالاستحواذ على راندولف كاونتي لخدمات النفايات، واستحواذ ميلر إنفيرومنتال على سنترال أوهايو أويل للخدمات البيئية، واستحواذ بروميرا على داتا كلين آسيا لخدمات صيانة مراكز البيانات.

وفي ختام التحركات المالية الكبرى، وافقت منصة تداول الأصول الرقمية بوليش على شراء شركة إيكوينيتي الرائدة في إدارة سجلات المساهمين في صفقة ضخمة بلغت 4.3 مليار دولار. كما استحوذت كولومنا كابيتال على حصة أغلبية في إيفيدينز جروب للخدمات الصيدلانية، ووافقت سي آر إتش على الاستحواذ على أكسيوس ووتر المتخصصة في معالجة المياه من شركة كي كي آر.

وفي قطاع التقنية، استحوذت لاتيس سيميكونداكتور على شركة البرمجيات السحابية إيه إم آي، بينما وافقت شركة آيرين على شراء ميران تيس لخدمات البنية التحتية السحابية مقابل 625 مليون دولار.

وفي الجانب القيادي، نجحت توين بريدج كابيتال في جمع 855 مليون دولار لصندوقها الجديد، بينما انضمت كفاءات مثل آدم غروسمان لشركة أميو ليت كابيتال، وجيسي مارشال لشركة وذر فورد كابيتال كشريك ورئيس تشغيلي لتعزيز الاستثمارات التقنية سريعة النمو.