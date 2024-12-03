صناديق «بتكوين» و«إيثريوم» تحصد 7.6 مليارات دولار في نوفمبر

تشهد الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر مباشرة في «بتكوين» و«إيثريوم» طلباً غير مسبوق، مدعومة بوعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتحرير قطاع العملات المشفرة من القيود التنظيمية.

وقفزت سوق العملات المشفرة بحوالي 1.2 تريليون دولار منذ أن أصبح ترامب رئيساً منتخباً، وفقاً لبيانات منصة «كوين جيكو». ويغطي هذا الصعود الكبير على ذكريات الانهيار المؤلم الذي كشف عن الاحتيال والممارسات المحفوفة بالمخاطر في ذروة ازدهار العملات المشفرة عام 2021.

وسجلت كل من الصناديق المتداولة في البورصة لـ«بتكوين» و«إيثريوم» رقماً قياسياً من صافي الأموال المتدفقة شهرياً في نوفمبر، بواقع 6.5 مليارات دولار و1.1 مليار دولار على التوالي، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومببرغ». كما بلغت الاكتتابات اليومية في صناديق «إيثريوم» المتداولة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة.

ويشير الاهتمام بإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة بعد «بتكوين»، إلى زيادة الإقبال على المضاربة في سوق العملات المشفرة بعد فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر. ووفقاً لبعض المقاييس، لم يصل الطلب على الاستثمار في الأصول الرقمية بعد إلى تكرار هوس الفقاعة التي شهدها خلال فترة الجائحة، على الأقل بين المستثمرين الأفراد.

وقالت كارولين بولر، الرئيسة التنفيذية لشركة «بي تي سي ماركتس»: نلاحظ اتجاهاً في أسواق العملات المشفرة، حيث تقود «بتكوين» حركة الأسعار أولاً، لكن الاتجاه الصعودي ينتشر في جميع الأنحاء. وترى بولر أن نشاط السوق لم يبلغ ذروته بعد، استناداً إلى تدفق أموال المستثمرين إلى منصات تداول الأصول الرقمية.

شهدت صناديق «إيثريوم» التسعة المتداولة في البورصة تدفقاً نقدياً صافياً بقيمة 333 مليون دولار في 29 نوفمبر، بقيادة صندوق «آي شيرز إيثريوم ترست» التابع لشركة «بلاك روك» وصندوق «إيثريوم فند» التابع لشركة «فيديليتي إنفستمنتس». وتعتبر صناديق «بلاك روك» و«فيديليتي» وشركة «غريسكيل إنفستمنتس» المتخصصة في العملات المشفرة، أكبر جهات الإصدار لمحافظ الأصول الرقمية من حيث الحجم.

تفوق أداء «إيثريوم» على «بتكوين» منذ فوز ترامب، لكنها لم تصل بعد إلى مستويات قياسية جديدة.

واصلت عملة «إكس آر بي» (XRP) ارتفاعها القياسي على خلفية توقعات بأن ترامب سيلغي حملة التضييق التي تقودها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي أثرت سلباً على رابع أكبر أصل رقمي. وتسعى بعض شركات الاستثمار إلى إطلاق صناديق متداولة في البورصة تتعامل مباشرة في عملة «إكس آر بي». وتعهد ترامب بإلغاء التضييق على الأصول الرقمية الذي بدأته إدارة بايدن وتعيين مسؤولين داعمين لها بالهيئات التنظيمية. كما يدعم الرئيس الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري تكوين احتياطي استراتيجي أمريكي من «بتكوين».