طلبة جامعة الإمارات يبتكرون نظاماً ذكياً لتعزيز التنقل داخل الحرم الجامعي

استعرض فريق من طلبة قسم هندسة الكهرباء والاتصالات في جامعة الإمارات مشروعاً بحثياً مبتكراً بعنوان «النظام الذكي والآلي لتعزيز التنقل داخل الحرم الجامعي»، بإشراف الدكتور عبد الرحمن كلبت، وضم الفريق كلاً من الطالب معاذ خدام، وسارة أحمد، وحصة الأحبابي.

وأوضح الطلبة، الذين استعرضوا المشروع في جناح جامعة الإمارات على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025، أن المشروع يهدف إلى تطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحكم الذاتي لإدارة حركة المركبات داخل الحرم الجامعي بطريقة آمنة وفعالة، بما يسهم في تقليل الازدحام والانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

ويقوم النظام على مبدأ الاتصال بين المركبات ومركز تحكم رئيسي لمتابعة مواقعها وتنظيم تنقلها في الوقت الفعلي، باستخدام تقنيات RFID والملاحة الذاتية والذكاء الاصطناعي، بما يعكس التوجه نحو تطبيق أحدث مفاهيم النقل الذكي في البيئات الجامعية.

وأوضح الطلبة أن المشروع يهدف إلى تحسين تجربة التنقل داخل الحرم الجامعي من خلال نظام قادر على إدارة الحركة بسلاسة، وتقليل زمن الانتظار، وتوفير حلول مبتكرة للنقل المستدام، مشيرين إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق مفاهيم المدن الذكية داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وشارك الفريق في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2025، حيث استعرضوا خلال الحدث أبرز الحلول المبتكرة التي يقدمها النظام في مجال النقل الذكي المستقبلي، مؤكدين حرصهم على مواصلة تطوير المشروع، بما يدعم توجهات الدولة في الابتكار والاستدامة.