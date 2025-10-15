«دفاع مدني دبي» يعزز الاستجابة بالروبوتات

استعرضت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس»، مجموعة ابتكارات ذكية ترفع من سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر، وترسخ ريادة دبي في تبنّي الذكاء الاصطناعي والروبوتات لخدمة السلامة العامة.

وقال المقدم الدكتور عيسى المطوع، مساعد القائد العام لقطاع الخدمات الذكية، إن «الروبوت المستكشف» يعد من أبرز المشاريع، حيث يتحرك على أربع قوائم مزودة بكاميرا حرارية ومستشعرات متطورة لرسم خرائط ثلاثية الأبعاد دقيقة للمواقع المتضررة.

ويستخدم الروبوت لتقييم المشهد الميداني قبل دخول فرق الإنقاذ، عبر بث صور حرارية توضح توزيع الغرف والممرات ومواقع الأشخاص المحتمل وجودهم، ما يسهل عمليات الإنقاذ ويقلل المخاطر على رجال الدفاع المدني.