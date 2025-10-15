«تمكين المجتمع» تستعرض جهودها في تمكين مؤسسات النفع العام

استعرضت وزارة تمكين المجتمع، خلال جلستها الحوارية «تمكين 360»، ضمن مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025»، جهودها في تمكين قطاع مؤسسات النفع العام، وتعزيز دوره وتأثيره في المجتمع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور محمد نقي مدير إدارة التراخيص في الوزارة، وصلاح الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين، ومنى المطروشي المدير العام لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.

وأوضح نقي أن قطاع مؤسسات النفع العام، يُعد ركيزة أساسية في دعم التنمية المجتمعية وتحقيق أثر مستدام، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل دوره من خلال تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة، تُمكّن هذه المؤسسات من مضاعفة مساهمتها كشريك رئيس في دفع عجلة التنمية الوطنية، إيماناً بدورها الحيوي في بناء مجتمع مزدهر ومتكاتف.

وأشار إلى إطلاق الوزارة «السجل الوطني لمؤسسات النفع العام»، كمنصة رقمية موحدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن المنصة الرقمية الوطنية لهذا القطاع.

وبيّن أن السجل يسهم في تقليص زمن إنجاز الإجراءات إلى دقائق معدودة، وتبسيط الخدمات من خلال الربط والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وأتمتة العمليات.

ولفت نقي إلى وجود نحو 800 جمعية نفع عام مسجلة ومرخصة من الوزارة، وتتنوع مجالات عملها.