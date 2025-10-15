مشاركون في «إكسباند نورث ستار» لـ« البيان »: دبي الخيار الأول للشركات التقنية الناشئة

تواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، مستفيدة من استراتيجيتها الاقتصادية التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، عبر توفير بيئة متكاملة تجمع المستثمرين والمبتكرين، وتمكن الشركات الناشئة من تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع قابلة للنمو، ما يعكس دور الإمارة بوصفها منصة انطلاق حيوية نحو المستقبل الاقتصادي العالمي.

وأكد مشاركون في معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن دبي تمثل الخيار الأول والوجهة الأمثل للشركات التقنية الناشئة والرياديين وأصحاب الأفكار المبتكرة الباحثين عن منصة للانطلاق نحو العالمية، حيث توفر بيئة داعمة وفرصاً حقيقية للنمو والتوسع.

وتلعب غرفة دبي دوراً محورياً في دعم مسيرة التحول الاقتصادي للإمارة، من خلال توفير منصة متكاملة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتعزيز الشراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين، كما تتيح الوصول إلى موارد وخدمات متخصصة تسهل التوسع والنمو التجاري.

وتعكس مبادرات الغرفة، مثل دعم الاقتصاد الرقمي وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، التزام دبي بتعزيز بيئة أعمال ديناميكية تواكب الابتكار والتطور العالمي.

وقال فارس زين الدين، أحد مسؤولي «دي تي تي برو»، إن اختيار دبي قاعدة رئيسية لأعمال الشركة يرجع إلى مكانة الإمارة مركزاً استراتيجياً في قلب الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن وجود مكتب الشركة في دبي واستمرارها بالعمل في المنطقة لأكثر من 15 عاماً يؤكد الثقة الكبيرة ببيئة الأعمال المتطورة التي توفرها الإمارة.

وأضاف أن المشاركة في «إكسباند نورث ستار» تتيح فرصة مثالية للشركات الناشئة للقاء المستثمرين وتوسيع علاقاتهم وفرص تعاونهم.

وعن كيفية مساهمة الشركة في دعم رؤية الإمارة، قال زين الدين إن «دي تي تي برو» تسهم في تسريع التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية، من خلال تمكين شركات الوساطة الجديدة من الانطلاق بكفاءة عالية، وتزويدها بحلول تكنولوجية تنافسية تعزز من ديناميكية سوق دبي المالي، وترسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

وتشارك شركة «دي تي تي برو» (DDTpro) في معرض «إكسباند نورث ستار» للعام الثاني على التوالي، ضمن إطار سعيها لتعزيز حضورها في المشهد التكنولوجي العالمي والانفتاح على فرص استثمارية جديدة.

وتعد الشركة مزوداً متكاملاً لحلول التكنولوجيا التي تمكن الأفراد والشركات من تأسيس شركات وساطة عبر الإنترنت بسهولة وكفاءة.

منصة مثالية

وقال محمد الشحي، المسؤول عن تطبيق «سواي» (Swai)، إن المشاركة في «إكسباند نورث ستار 2025» تأتي انطلاقاً من «الدور المحوري الذي يلعبه المعرض في دعم الشركات الناشئة وربطها بالمستثمرين العالميين، بما يتماشى مع رؤية دبي للتحول الرقمي، ويعكس التوجه نحو الابتكار في التجارب السياحية والذكية، ما يجعل الإمارة منصة مثالية لتوسيع نطاق المشروع في الأسواق الإقليمية والدولية».

ويجمع تطبيق «سواي» بين الذكاء الاصطناعي وقطاعي الضيافة والسياحة، مسهلاً تجربة المستخدمين من خلال سوق تفاعلية تعتمد على الأوامر الصوتية، وتستجيب لنية المستخدم بدقة، وتتيح الوصول إلى منتجات وخدمات متعددة من عدة تجار على منصة واحدة.

ويتميز التطبيق بقدرته على الاستفادة من البنية التحتية القائمة وكاميرات المراقبة، عبر دمج نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لأداء مهام مثل إحصاء الزوار، وإدارة الطوابير، ومتابعة أداء الموظفين وحضورهم، ما يساعد الشركات على تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، كما يوفر لوحة تحكم شاملة تسمح للتجار بتحليل الأداء بشكل لحظي والتركيز على تطوير منتجاتهم وتجارب العملاء.

أسواق جديدة

وقال ألفي نظام نافي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيمافي»، إن دبي بما توفره من منظومة داعمة للابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة تعد البيئة الأنسب لشركات التأمين الرقمية الساعية إلى التوسع نحو أسواق جديدة وتقديم حلول أكثر ذكاء ومرونة.

وأضاف أن «المشاركة في «إكسباند نورث ستار» تمثل بداية لشراكات مستقبلية يجري العمل على تطويرها عقب المعرض، في ظل الرغبة المشتركة في بناء جسور تعاون مستدامة تمتد إلى ما بعد أيام المعرض».

وتعتبر «بيمافي» منصة تأمين مدمجة، تتيح حلولها التقنية المبتكرة دمج خدمات التأمين في منتجات وخدمات متنوعة، مثل تذاكر السفر أو الهواتف الذكية أو أي خدمات رقمية أخرى.

وتعمل الشركة وفق نموذج أعمال قائم بين الشركات والمستهلكين، إذ تتعاون مع الشركات لتمكينها من تقديم حلول تأمينية مخصصة للعملاء بطريقة سلسة ومتكاملة.