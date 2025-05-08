15000 شركة عاملة في قطاع التكنولوجيا والمعلومات بالإمارات بنهاية أبريل

ناهز عدد الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات بالإمارات 15000 شركة حتى نهاية أبريل الماضي، وذلك في 50 نشاطاً رئيساً، مرتفعة بنحو 50 %، خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة بالرقم المسجل بنحو 10000 ترخيص نهاية أكتوبر 2024، بما يعكس جاذبية السوق الإماراتي لشركات خدمات التكنولوجيا والمعلومات، التي تسعى للعمل بشكل أساسي من داخل الدولة.

ووفق مؤشرات حديثة لسجل التراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد، تصدرت الشركات العاملة في استشارات تقنية المعلومات بحصة 14 % من إجمالي التراخيص، بحصة تخطت 2000 ترخيص، تلتها الشركات العاملة في قطاع تصميم نظم وبرامج الحواسيب الآلية بحصة 10.6 %، وبأكثر من 1600 ترخيص، فيما اختصت الشركات العاملة في أنشطة شبكات تقنيات المعلومات بحصة 8.6 %، محققة 1300 ترخيص، بينما تضمنت التراخيص المسجلة في قطاع التكنولوجيا 700 ترخيص في تجارة نظم وبرامج الحواسيب الآلية، وحوالي 661 ترخيصاً لشركات في قطاع الاستشارات في الابتكار والذكاء الاصطناعي، إلى جانب 660 ترخيصاً لشركات عاملة في تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية، و620 ترخيصاً لشركات عاملة في أنشطة إنشاء وصيانة البنية التحتية التكنولوجية للحواسيب، وقرابة 600 ترخيص في أنشطة التشفير.

واختصت الشركات العاملة في قطاع تشغيل شبكات الحاسب بـ 330 ترخيصاً، وتخطت أيضاً تراخيص لشركات في مجال استشارات معدات وأجهزة الحواسيب حاجز 320 ترخيصاً، و310 تراخيص في إدارة وتشغيل شبكات المعلومات، و251 ترخيصاً في تصميم نظم الأجهزة الإلكترونية.

وضمت التراخيص المسجلة في قطاع التكنولوجيا أيضاً 311 ترخيصاً لشركات في مجالات تشغيل شبكات الحواسيب الآلية، إلى جانب 249 ترخيصاً في تحليل البيانات، و201 ترخيص بأنشطة تصميم برامج التواصل، و194 ترخيصاً لشركات عاملة في قطاع استشارات الأمن الإلكتروني، و183 ترخيصاً لشركات إنشاء مجمعات التعامل الإلكتروني وأدلتها، وأيضاً 176 ترخيصاً في مجال إدارة البيانات والأمن الإلكتروني، بالإضافة لحوالي 150 ترخيصاً لشركات الاستثمار في التكنولوجيا.

نمو

وتظهر بيانات التراخيص المدرجة بالسجل تنوعاً واضحاً واستقطاب القطاع لشركات متطورة نحو مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وأيضاً 132 ترخيصاً لشركات في مجال إدخال محتوى مواقع الشبكات، إلى جانب 104 تراخيص لشركات استضافة المواقع الإلكترونية، كما ضمت حوالي 102 ترخيص في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحوالي 100 ترخيص في أنشطة تحزين البيانات واسترجاعها، و96 ترخيصاً لشركات في مجال خدمات إدارة المخاطر الإلكترونية.

وبلغ عدد التراخيص في أنشطة تجارة وتأجير الروبوتات 82 ترخيصاً، و80 ترخيصاً في مجال تصميم نظم قواعد المعلومات، و75 ترخيصاً لشركات في أنشطة التدريب على الذكاء الاصطناعي، و70 ترخيصاً في استشارات الشبكات، و70 ترخيصاً في شركات اختبارات المخاطر الإلكترونية، و60 ترخيصاً في تصميم الأمن الإلكتروني، و50 ترخيصاً في مجال تأمين المواقع والحسابات الإلكترونية، بينما توزعت التراخيص الأخرى في حوالي 19 قطاعاً آخر من مجالات تكنولوجيا المستقبل كاستشارات الشبكات الإلكترونية وإنشاء البنية التقنية ومجتمعات التعاملات المالية.

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