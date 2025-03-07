«بيتكوين» فوق 92 ألف دولار قبل «قمة المشفرة»

سجل سعر البيتكوين ارتفاعاً بنسبة 6.23% منذ يوم الثلاثاء، ليعود إلى 92 ألف دولار. رغم ذلك انخفض حجم التداول إلى 51.84 مليار دولار. وقد أدى ارتفاع سعر البيتكوين من أدنى مستوى له خلال 24 ساعة عند 86987.02 دولاراً إلى مستوياته الحالية عند 90 ألف دولار إلى غرس الثقة بين المتداولين على المدى القصير.

كما ارتفع سعر إيثريوم بنسبة 6.42%، ليصل إلى 2316.35 دولاراً، بينما ارتفع سعر الريبل بنسبة 4.02% ليصل إلى 2.54 دولار. وتبعتهما سولانا، التي ارتفعت بنسبة 5.52% إلى 149.98 دولاراً.

وعاد سوق العملات المشفرة على الرسم البياني اليومي، حيث ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 4.89% واستعادة علامة 3 تريليونات دولار. وجاء هذا التحرك الصاعد قبل قمة العملات المشفرة المقرر عقدها الجمعة. رغم ذلك تراجعت أحجام التداول بنسبة 20.30% منذ يوم الثلاثاء إلى 51.84 مليار دولار، ما يسلط الضوء على حذر المستثمرين. كما تتضح المشاعر السلبية في مؤشر الخوف والجشع، الذي يقف عند 30 نقطة، محذراً من الخوف الذي يلوح في الأفق في السوق.

يتوقع ارتفاع سعر البيتكوين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة مع تحول السيولة العالمية لصالح العملات المشفرة والأصول عالية المخاطر. وتوقع أندريه دراجوش، رئيس قسم الأبحاث في Bitwise، أن يصل المعروض النقدي العالمي إلى مستويات قياسية جديدة، ما يدعم انتعاش سعر البيتكوين.

واليوم يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض. وقد اقترح وزير التجارة هوارد لوتنيك أن الحدث سيؤكد خطط احتياطي البيتكوين الاستراتيجي.