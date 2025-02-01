أمازون ترمم العلاقات مع منصة X.. هل انتهت الحرب بين بيزوس وماسك؟

في تطور لافت، تعتزم شركة أمازون تعزيز إنفاقها الإعلاني على منصة X (المعروفة سابقًا بتويتر)، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يأتي ذلك بعد عام من مقاطعة العديد من العلامات التجارية الكبرى للمنصة، إثر استحواذ إيلون ماسك عليها في أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحسن ملحوظ في العلاقة بين الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، وإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك منصة X، فقد شهدت الفترة الأخيرة لقاءات ودية بين الرجلين، بعد سنوات من الخصومة العلنية التي تميزت بتبادل التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت ذروة هذا التحول في 16 يناير، عندما نشر ماسك على إنستغرام صورة متحركة من فيلم "الأخوة غير الأشقاء"، مصحوبة بتعليق يقول: "هل أصبحنا للتو أفضل الأصدقاء؟". كما قام بيزوس بدوره بمجاملة ماسك عبر منصة X، مشيدًا بإطلاق شركة سبيس إكس.

وقد جمعت بين الرجلين لحظات مشتركة خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفترة ولايته الثانية، حيث كانا حاضرين برفقة عدد من قادة التكنولوجيا البارزين، مثل مارك زوكربيرغ من ميتا، وسوندار بيتشاي من غوغل، وسام ألتمان من OpenAI.

تحديات منصة X:

منذ استحواذ ماسك على تويتر، واجهت المنصة تراجعًا في الإيرادات الإعلانية، حيث قررت شركات كبرى مثل CVS وMars وUnilever وقف حملاتها الإعلانية على المنصة، وردًا على ذلك، رفعت X دعاوى قضائية ضد بعض هذه الشركات، متهمة إياها بمقاطعة الإعلانات بشكل غير قانوني.

وفي عام 2023، أوقفت أمازون جميع إنفاقها الإعلاني على المنصة، لكن تقارير حديثة تشير إلى أن الشركة تعتزم العودة للإعلان على X، حيث شارك الرئيس التنفيذي لأمازون، آندي جاسي، في هذه الخطوة خلال الأسابيع الأخيرة.

خلفية العلاقة بين بيزوس وماسك:

قبل هذا التحسن في العلاقة، كان بيزوس وماسك على خلاف لسنوات، خاصة في مجال استكشاف الفضاء، حيث يتنافس كل منهما عبر شركتيهما "بلو أوريجين" و"سبيس إكس"، غير أن الصورة يبدو قد تغيرت، مما قد يعكس تحولًا في ديناميكية العلاقة بين العملاقين التكنولوجيين.

يُذكر أن عودة أمازون للإعلان على X قد تشكل دفعة قوية للمنصة، التي تسعى لاستعادة ثقة المعلنين بعد فترة من التحديات المالية والإدارية.