بعد ارتفاع عملة زوجها 28000%.. ميلانيا ترامب تطلق عملة رقمية

أعلنت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن إطلاق عملتها الرقمية الخاصة تحت اسم $MELANIA، وذلك بعد أيام من إطلاق زوجها عملة $TRUMP، التي شهدت ارتفاعًا هائلًا في قيمتها السوقية قبل أن تواجه تقلبات حادة.

صرحت ميلانيا عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "العملة الميمية الرسمية لميلانيا متاحة الآن للشراء. يمكنكم شراء $MELANIA الآن".

وقد أعاد ترامب نشر إعلان زوجته، مما أثار اهتمامًا واسعًا بهذه الخطوة العائلية غير المسبوقة.

شهدت عملة $TRUMP ارتفاعًا مذهلًا فور إطلاقها، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 10 مليارات دولار في أقل من 24 ساعة، مسجلة زيادة بنسبة 28,000%، غير أن العملة تعرضت لهبوط حاد بنسبة 41% بعد إطلاق ميلانيا عملتها، ما يعكس الطبيعة المتقلبة للسوق الرقمي.

عملة ميلانيا الرقمية تعتمد على شبكة بلوكتشين "Solana"، وتبلغ قيمتها السوقية الأولية حوالي 4.5 ملايين دولار، ما يجعلها أصغر بكثير من عملة زوجها.

يبلغ سعر الوحدة الواحدة من $MELANIA حوالي 0.09 دولار، وهي مخصصة لتكون تعبيرًا عن الدعم للقيم التي تجسدها السيدة الأمريكية الأولى.

علق محللون بأن إطلاق العملات الرقمية من قبل أفراد عائلة ترامب يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو استثمار الشعبية لتحقيق مكاسب اقتصادية.

وقال أحد المحللين في منصة "The Kobeissi Letter": "العملات المشفرة أصبحت عملاً عائليًا بالنسبة لعائلة ترامب."

تعهد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بجعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا للعملات الرقمية، كما أعلن سابقًا نيته إنشاء احتياطي وطني للبيتكوين، ومن المتوقع أن تشهد سياساته دعمًا كبيرًا لتكنولوجيا البلوكتشين والعملات الرقمية.

رغم الأرباح الهائلة التي حققتها عملة $TRUMP لبعض المستثمرين، إلا أن السوق شهد خسائر بلغت مليارات الدولارات خلال لحظات.

ويرى خبراء أن العملات المشفرة، رغم إمكاناتها، لا تزال محفوفة بالمخاطر بسبب تقلباتها العالية واعتمادها على التوجهات الإعلامية.

إطلاق العملات الرقمية من قبل عائلة ترامب يمثل فصلًا جديدًا في استخدام الشخصيات السياسية المؤثرة للتكنولوجيا الحديثة، ومع تنصيب ترامب رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة، يترقب العالم الخطوات القادمة فيما يتعلق بتنظيم ودعم العملات الرقمية.