بلومبرج: هواوي تسعى لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الشرق الأوسط

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز اليوم "الخميس" أن شركة "هواوي تكنولوجيز" تسعى لتصدير كميات صغيرة من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، إذ تتطلع إلى ترسيخ مكانتها في أسواق تهيمن عليها شركة (إنفيديا) الأمريكية لتصميم الرقائق.

ونقل التقرير عن أشخاص مطلعين على الأمر أن شركة الاتصالات الصينية العملاقة تواصلت مع عملاء محتملين في الإمارات والسعودية وتايلاند بشأن شراء رقائقها من الجيل الأقدم من رقائق أسيند (910بي) للذكاء الاصطناعي.

وقال التقرير إن أقوى منافس صيني لكبار صانعي الرقائق في الولايات المتحدة يعرض الرقائق بالآلاف على الرغم من أن العدد الدقيق لا يزال غير واضح.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم وضع اللمسات النهائية على أي صفقات حتى الآن.

وقال التقرير إن الشركة تحاول أيضا جذب العملاء الذين بوسعهم الوصول عن بعد إلى (كلاود ماتريكس 384)، وهو نظام ذكاء اصطناعي صيني مبني على رقائق هواوي الأكثر تقدما، وهو غير جاهز حاليا للتصدير بسبب محدودية الإمدادات.

وبرزت منطقة الشرق الأوسط بوصفها سوقا مزدهرة لرقائق الذكاء الاصطناعي، إذ أعلن عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل إنفيديا عن إبرام صفقات.

وذكر التقرير أن هواوي تركز أيضا على بيع رقائق (910سي)، وهي رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها، إلى الشركات الصينية التي لا تستطيع الحصول على أفضل الرقائق الأمريكية.

وتسعى الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى تقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق الأمريكية المتقدمة، مستشهدة بمخاوف من إمكان استخدامها لتعزيز الجيش الصيني.

وقال متحدث باسم شركة إنفيديا "مع ضوابط التصدير الحالية، أصبحنا فعليا خارج سوق مراكز البيانات الصينية، والتي لا يخدمها الآن سوى المنافسين مثل هواوي".







