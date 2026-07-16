10 % من الألمان لا يستخدمون الإيموجي في الرسائل الرقمية

أظهر استطلاع حديث للرأي أن 10% من الألمان لا يستخدم الرموز التعبيرية «الإيموجي» مطلقاً خلال المراسلات الرقمية، بينما يعتمد 90% من الأشخاص فوق 16 عاماً عليها بدرجات متفاوتة في رسائلهم الرقمية.

وجاءت هذه النتائج في استطلاع شمل أكثر من ألف شخص في ألمانيا فوق 16 عاماً، وأجري بتكليف من الاتحاد الألماني للاقتصاد الرقمي «بيتكوم» بمناسبة اليوم العالمي للرموز التعبيرية (الإيموجي) الذي يوافق يوم غد الجمعة (17 يوليو).

وأفاد 26% من المشاركين بأنهم يستخدمون الرموز التعبيرية في كل رسالة يرسلونها، بينما يستخدمها 36% في معظم رسائلهم، ويستخدمها 20% في عدد قليل من الرسائل، في حين قال 7% إنهم نادراً ما يستخدمونها.

وأظهر الاستطلاع أن استخدام الرموز التعبيرية أكثر شيوعاً بين الشباب؛ ففي الفئة العمرية بين 16 و29 عاماً يستخدم 36% الرموز التعبيرية في كل رسالة، بينما يستخدمها 43% في معظم رسائلهم.

أما بين الأشخاص فوق 65 عاماً، فيستخدم 14% الرموز التعبيرية في كل رسالة، و26% في معظم الرسائل، في حين لا يستخدمها نحو ربع هذه الفئة العمرية مطلقاً.

وقال 3% فقط من أبناء جيل «زد»، وهم الذين تتراوح أعمارهم حالياً بين 16 و29 عاماً، إنهم لا يستخدمون الرموز التعبيرية. وسجلت الفئة العمرية بين 30 و49 عاماً النسبة نفسها، إلا أن 21% منهم قالوا إنهم يستخدمون الرموز التعبيرية في عدد قليل فقط من الرسائل، مقابل 12% بين أبناء جيل «زد».

وفيما يتعلق بفهم معاني الرموز التعبيرية، قال 43% من المشاركين إنهم لا يدركون دائماً المقصود من بعض هذه الرموز. وارتفعت هذه النسبة إلى نحو 50% بين الأشخاص فوق 65 عاماً، بينما بلغت 36% بين من تقل أعمارهم عن 30 عاماً.

وأظهر الاستطلاع أن أكثر الرموز التعبيرية استخداماً في ألمانيا هي تلك التي تعبر عن الضحك والفرح، إذ اختارها 12% من مستخدمي «الإيموجي» باعتبارها المفضلة لديهم، تلتها رموز الحب والقلوب بنسبة 11%، ثم رموز الإشارات وحركات اليد مثل الإبهام المرفوع والتصفيق والتلويح.