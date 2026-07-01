سوني تتحول للألعاب الرقمية بالكامل على «بلاي ستيشن» بحلول 2028

في خطوة تعكس التحول المتسارع في صناعة ألعاب الفيديو، أعلنت شركة سوني أنها ستتوقف عن إنتاج ألعاب PlayStation المعتمدة على الأقراص المدمجة ابتداءً من يناير 2028، لتدخل منصة «بلاي ستيشن» مرحلة الاعتماد الكامل على التوزيع الرقمي، في قرار يُنهي حقبة استمرت لعقود في تاريخ الألعاب الإلكترونية.

وبموجب القرار، لن يتمكن اللاعبون بعد هذا التاريخ من شراء الألعاب الجديدة على أقراص، إذ ستكون متاحة حصرياً عبر متجر PlayStation الرقمي أو من خلال متاجر التجزئة التي تبيع الأكواد الرقمية.

وأوضحت سوني أن القرار جاء استجابةً لـ«التحول الواضح في تفضيلات المستهلكين»، حيث أصبحت المبيعات الرقمية تتفوق بفارق كبير على مبيعات النسخ الفيزيائية.

وأشارت الشركة إلى أن الألعاب المباعة على أقراص لم تمثل سوى 3% من إيرادات قطاع بلاي ستيشن خلال العام الماضي، فيما اعتبر مراقبون أن إطلاق جهاز PS5 Pro عام 2024 من دون قارئ أقراص كان مؤشراً مبكراً على هذا التوجه.

تداعيات واسعة

ورغم أن القرار لن يؤثر في الألعاب التي طُرحت بالفعل أو تلك المقرر إصدارها قبل يناير 2028، فإنه يحمل تداعيات واسعة على سوق الألعاب.

ومن المتوقع أن يتأثر سوق الألعاب المستعملة بشكل كبير، إذ سيفقد اللاعبون إمكانية بيع أو تبادل نسخ ألعابهم بعد الانتهاء منها، كما ستواجه متاجر بيع الألعاب التقليدية تحديات متزايدة مع تراجع الطلب على النسخ الفيزيائية.

توزيع رقمي

ويأتي إعلان سوني في وقت تتجه فيه كبرى شركات الألعاب نحو الاعتماد على التوزيع الرقمي، بعدما كشفت شركة روكستار سابقاً عن التخلي عن إصدار لعبة GTA 6 على أقراص، وهو ما اعتبره محللون مؤشراً واضحاً على مستقبل الصناعة.

كما تواصل إكس بوكس تقليص اعتمادها على الأقراص منذ سنوات، بينما بدأت نينتندو بدورها تشجيع المستخدمين على شراء النسخ الرقمية من خلال أسعار أكثر تنافسية، إلى جانب بطاقات الألعاب التي لا تحتوي على اللعبة كاملة، بل تمنح حق تنزيلها عبر الإنترنت.

ويرى خبراء أن النموذج الرقمي يمنح الشركات مزايا اقتصادية كبيرة، من خلال خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع والتخزين، رغم استمرار مطالبات بعض اللاعبين بالحفاظ على النسخ الفيزيائية لأغراض الاقتناء وحماية تاريخ الألعاب.

بالتزامن مع هذا الإعلان، كشفت سوني أيضاً عن خططها لإغلاق متجر PlayStation Store على منصتي PS3 وPS Vita، ما يعني توقف شراء الألعاب والمحتوى الجديد عبر هاتين المنصتين.

وأكدت الشركة أن المستخدمين سيظلون قادرين على إعادة تنزيل الألعاب والمحتويات التي سبق أن اشتروها «في المستقبل المنظور»، إلا أن عمليات الشراء الجديدة ستتوقف تدريجياً.

إغلاق المتجر

ومن المقرر أن يبدأ إغلاق المتجر في بعض الأسواق اعتباراً من أغسطس 2026، بينما سيستمر في الولايات المتحدة حتى يوليو 2027 قبل إيقافه نهائياً.

واعترفت سوني بأن القرار قد يكون مخيباً لآمال عشاق منصتي PS3 وPS Vita، مؤكدة أن هاتين المنصتين تمثلان مرحلة مهمة في تاريخ «بلاي ستيشن»، وأن اتخاذ قرار إغلاق المتجر «لم يكن سهلاً.