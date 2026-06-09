الصين تستثمر 295 مليار دولار لتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

تستعد الصين لإنفاق نحو تريليوني يوان (ما يعادل 295.43 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لبناء مراكز بيانات واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي ومنافسة الولايات المتحدة في السباق العالمي المتسارع على تقنيات المستقبل، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبيرغ.

ووفقاً للتقرير، تعمل لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، إلى جانب جهات حكومية أخرى، على وضع خطة لإنشاء شبكة مترابطة من مراكز الحوسبة والبيانات على مستوى البلاد، بما يدعم تطلعات بكين في توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير تقنيات متقدمة مثل الحوسبة الكمومية والروبوتات الشبيهة بالبشر.

وتتضمن الخطة الخمسية الجديدة للصين دفع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع تعزيز السيطرة على التقنيات الناشئة، في إطار استراتيجية شاملة لتقليل الاعتماد على الخارج.

وبحسب بلومبيرغ، من المتوقع أن تتولى شركات حكومية مثل «تشاينا موبايل» و«تشاينا تيليكوم» تشغيل الجزء الأكبر من مراكز البيانات وربطها ضمن شبكة وطنية موحدة.

كما تعتمد الخطة على تعزيز سلاسل التوريد المحلية، حيث يتوقع أن توفر شركات صينية، من بينها «هواوي تكنولوجيز»، ما لا يقل عن 80% من التقنيات المستخدمة، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي، ما من شأنه تقليص الاعتماد على شركات أمريكية مثل «إنفيديا» و«AMD».

وأشار التقرير إلى أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية، وأن تفاصيله قابلة للتغيير، في وقت تتسارع فيه الاستثمارات العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع أن تنفق شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى أكثر من 700 مليار دولار هذا العام على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، لم تعلق الجهات الصينية المعنية على التقرير بشكل فوري، فيما تشير بيانات سابقة إلى توجه بكين نحو فرض استخدام الرقائق المحلية في مشاريع مراكز البيانات المدعومة حكومياً، في إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.