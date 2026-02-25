الإمارات توفر الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في جنوب العالم



وقعت مجموعة «جي 42»، وشركة «Publicis Sapient» المختصة في توفير منصات عالمية لخدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مشترك، يجمع بين البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التابعة لمجموعة «جي 42»، ومنصات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وخبرة «Publicis Sapient» في هذا المجال.

ومع انتقال المؤسسات والحكومات من مرحلة تجربة الذكاء الاصطناعي إلى التطبيق العملي، سيلبي مقترح المشروع المشترك حاجة سوقية ملحة، وهي تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج أعمال قابلة للقياس. وتهدف «جي 42» و«Publicis Sapient» معاً لتسريع التحول الرقمي في الإمارات ودول الجنوب العالمي من خلال نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وتمكين العمليات القائمة على البيانات.

وستوفر هذه الشراكة خدمات تشمل تحديث الحوسبة السحابية، وتطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء وكلاء أذكياء، وهندسة برمجيات المؤسسات، ونشر الذكاء الاصطناعي وتحسينه على نطاق واسع. وسيمكن هذا المؤسسات من حل تحديات تشغيل حقيقية، وتخصيص التجارب، وأتمتة العمليات من خلال أنظمة تعتمد على البيانات.

وتقدم «جي 42» حزمة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتكاملة، بدءاً من البنية التحتية السحابية السيادية، وصولاً للنماذج الأساسية، إلى جانب خبرة قطاعية عميقة وكفاءات هندسية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تتمتع بقدرات نشر مثبتة في جميع أنحاء الإمارات والأسواق الناشئة.

وتسهم «Publicis Sapient» بمنصات ذكاء اصطناعي مصممة للمؤسسات، تسرع دورة حياة تطوير البرمجيات وتحديثها من البداية إلى النهاية، ومنصة للوكلاء والتنسيق بين القطاعات والوظائف، فضلاً عن خبرة عالمية في التحول الرقمي في أكثر من 50 سوقاً، وخبرة قطاعية تم صقلها من خلال مئات البرامج الرقمية واسعة النطاق.