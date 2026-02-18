اللوحات الرقمية تقود تحول قطاع الإعلانات الخارجية في دبي

تتصدر الإعلانات الرقمية اليوم مشهد التحول في قطاع الإعلانات الخارجية بدبي، بوصفها المحرك الأبرز لنمو القطاع، ورافعة رئيسة لرفع كفاءته التشغيلية، وتعزيز تكامله مع منظومة المدينة الذكية نحو نموذج أكثر تنظيماً واستدامة، في ظل التوسع العمراني المتسارع، ورؤية حضرية تضع جودة الحياة والابتكار في صميم التخطيط المستقبلي.

منصور الصباحي: طرح مزايدة شملت 195 أصلاً إعلانياً رقمياً وغير رقمي في عدد من الطرق الرئيسة بالإمارة

الأطر التنظيمية ساهمت بإحداث تحول في تنظيم السوق وحماية الهوية البصرية للمدينة

وأكد منصور الصباحي الرئيس التنفيذي لشركة «مدى ميديا»، أن قطاع الإعلانات الخارجية يشهد ازدهاراً ملحوظاً، وانتقالاً مؤسسياً واضحاً من تعدد الإجراءات والمرجعيات إلى إطار تنظيمي موحد وأكثر تكاملاً، أسهم في تعزيز الشفافية، وتنظيم السوق، وتحفيز الاستثمار طويل الأمد.

وقال لـ«البيان»، إن تأسيس «مدى ميديا» بموجب قانون رقم (20) لسنة 2024، شكّل محطة مفصلية في مسار القطاع، حيث أرست الشركة منظومة متكاملة لتنظيم وإدارة وتطوير الإعلانات الخارجية، بالتوازي مع اعتماد نماذج طرح تعتمد المناقصات والمزايدات لفرص استثمارية منظمة وواضحة المعايير.

معايير تخطيطية

وأشار إلى أن «مدى ميديا» طرحت مؤخراً مزايدة، شملت 195 أصلاً إعلانياً رقمياً وغير رقمي موزعة على عدد من الطرق الرئيسة في الإمارة، وفق معايير تخطيطية وفنية معتمدة، تراعي السلامة المرورية وسلامة المشاة، وتعكس نضج الإطار التنظيمي الجديد للقطاع، لافتاً إلى أن الإعلان الخارجي بات اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة التخطيط الحضري والاقتصادي لمدينة دبي.

وبيّن أن الأطر التنظيمية، وفي مقدمها الدليل الفني للإعلانات الخارجية، أسهمت في إحداث تحول ملموس في تنظيم السوق وحماية الهوية البصرية للمدينة، من خلال وضع معايير فنية دقيقة، وتقسيم الإمارة إلى خمس مناطق إعلانية، لكل منها اشتراطاتها الخاصة، بما يحد من التلوث البصري، ويحافظ على جمالية المشهد الحضري.

وأكد أن التنظيم في دبي لا يتعارض مع مرونة الاستثمار أو الابتكار، بل يوفر إطاراً مستقراً، يشجع الشركات على تطوير حلول إعلانية رقمية أكثر جودة وكفاءة، ويحفز التحول الرقمي في القطاع.

ثقة استثمارية

وأشار إلى أن وضوح التشريعات وتوحيد إجراءات التصاريح، أسهما في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، وتقليل المخاطر التشغيلية، بما يشجع على الدخول في التزامات طويلة الأجل، تعزز استدامة القطاع وتنافسيته.

شراكات

كما أكد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تمثل عنصراً محورياً في تطوير قطاع الإعلانات الخارجية، من خلال الجمع بين الدور التنظيمي للقطاع العام، وقدرات الابتكار والتنفيذ لدى القطاع الخاص، وتطوير أصول إعلانية استراتيجية، تعتمد الحلول الرقمية المتقدمة.

جمالية بصرية

وشدد على أن الإعلانات الخارجية المنظمة، لا سيما الرقمية منها، باتت جزءاً من جمالية دبي البصرية وهويتها العمرانية، ومتوافقة مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، من حيث اختيار المواقع والأحجام ومستويات السطوع والتقنيات المستخدمة، بما يضمن السلامة المرورية، ويحقق مبادئ الاستدامة البيئية.

وأوضح أن «مدى ميديا» تعمل على إدماج معايير الاستدامة ضمن السياسات التنظيمية، وآليات طرح الأصول الإعلانية، عبر اعتماد تقنيات موفرة للطاقة، ومواد تراعي دورة حياة الأصول، بما ينسجم مع توجهات الإمارة نحو مدينة ذكية ومستدامة.

خارطة طريق

وحول إطلاق ملتقى الشركاء الاستراتيجيين، أوضح الصباحي أن الملتقى يهدف إلى مواءمة الرؤية بين الشركة والمستثمرين، وتبادل الآراء حول واقع السوق وفرص نموه، بما يسهم في صياغة استراتيجية واضحة، وخارطة طريق عملية لنمو مستدام، تعزز جاهزية القطاع للمرحلة المقبلة.

وأكد أن أولويات «مدى ميديا» خلال 2026، تتركز على ترسيخ دورها كشركة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلانات الخارجية، وضمان الامتثال للدليل الفني، إلى جانب طرح فرص استثمارية نوعية، في مواقع استراتيجية على الطرق الرئيسة في الإمارة، بما يتكامل مع رؤية دبي الاقتصادية والحضرية طويلة المدى.

واختتم الصباحي تصريحه بالتأكيد على أن دبي ماضية بثبات نحو بناء قطاع إعلانات خارجية منظم، رقمي، ومستدام، وأن «مدى ميديا» تعمل كشريك ممكّن وداعم للمستثمرين، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي، والحفاظ على الهوية البصرية، وجودة المشهد الحضري للمدينة.