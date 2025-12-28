الصين تنظم قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي التفاعلي الشبيه بالبشر

بكين – رويترز

أصدرت هيئة تنظيم الأمن السيبراني الصينية مسودة قواعد جديدة لإبداء الرأي العام، تهدف إلى تعزيز الرقابة على خدمات الذكاء الاصطناعي المصممة لمحاكاة الشخصيات البشرية والتفاعل العاطفي مع المستخدمين. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود بكين لتوجيه الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين، مع التركيز على السلامة والأخلاقيات.

وتغطي القواعد المقترحة جميع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي المتاحة للجمهور في الصين، والتي تعرض سمات شخصية وأنماط تفكير وأساليب تواصل شبيهة بالبشر، وتتفاعل مع المستخدمين عبر النصوص أو الصور أو الصوت أو الفيديو أو غيرها من الوسائط، وتشدد المسودة على ضرورة تحذير المستخدمين من الإفراط في الاستخدام، والتدخل عند ظهور علامات إدمان أو اعتماد مفرط على هذه الخدمات.

وتلزم المسودة مقدمي الخدمات بتحمل مسؤولية السلامة طوال دورة حياة المنتج، وإنشاء أنظمة لمراجعة الخوارزميات، وضمان أمن البيانات وحماية المعلومات الشخصية، كما تتضمن توجيهات للتعامل مع المخاطر النفسية المحتملة، إذ يتوقع من مقدمي الخدمات مراقبة حالات المستخدمين وتقييم مشاعرهم، واتخاذ التدابير اللازمة عند رصد مشاعر متطرفة أو سلوكيات إدمانية.

وتحدد القواعد الجديدة خطوطاً حمراء للمحتوى والسلوك، بما يشمل حظر إنتاج محتوى يهدد الأمن القومي، أو نشر الشائعات، أو الترويج للعنف أو الفحش.

وتسعى الصين منذ عام 2023 إلى فرض إطار تنظيمي صارم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعد الانتشار السريع للتطبيقات التفاعلية، التي تحاكي البشر، مثل روبوتات الدردشة الذكية والمساعدين الافتراضيين. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وطنية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول، وضمان توافقها مع القوانين المحلية والمعايير الأخلاقية، مع حماية المستخدمين من المخاطر النفسية والاجتماعية.