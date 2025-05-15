خبراء دوليون: التعاون والتقنيات الحديثة متطلبات للتصدي للجريمة المنظمة

أكد خبراء شرطة دوليون خلال مشاركتهم في فعاليات النسخة الرابعة من القمة الشرطية العالمية، أن التعاون الدولي وتبادل المعلومات واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة باتت عناصر حاسمة في التصدي لأشكال الجريمة المنظمة والمعقدة التي تتطور باستمرار وتتجاوز الحدود التقليدية، في وقت شددوا فيه على أهمية الارتقاء بمهارات الكوادر الأمنية لمواكبة التطورات المتسارعة.

وشدد إريك سنوك، المفوض العام، رئيس أول للشرطة في بلجيكا، على أهمية استمرار التعاون ووضع الاستراتيجيات، بما في ذلك استراتيجيات التعلم، لفهم الخارجين عن القانون وطريقة عملهم بشكل أفضل. وأضاف أن هذا النوع من الجريمة ليس مباشراً كما هو الحال في جرائم الاعتداء التقليدية، بل تنفذه مجموعات منظمة تعمل على البقاء في الخفاء قدر الإمكان، ما يجعل مواجهتها أكثر تعقيداً وتتطلب أدوات وأساليب غير تقليدية.

من جانبه، أكد روبرتو ريوس، مساعد رئيس شرطة نيويورك على أهمية التعاون بين الأجهزة الشرطية في مواجهة جرائم الاحتيال والاتجار بالمخدرات، مؤكداً أن «التنسيق المشترك يعد عنصراً أساسياً لمواكبة الأساليب الجديدة التي تبتكرها العصابات وتطوير وسائل فعالة لمواجهتها».

أما الفريق طارق الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين، فقد تناول أهمية تعزيز الشراكات الأمنية ليس فقط مع أجهزة إنفاذ القانون، بل مع مختلف المنظمات المعنية حول العالم، وتناول ضرورة الانخراط المجتمعي الذي وصفه بأنه «عنصر جوهري» في محاربة الجرائم الحديثة، من خلال رفع مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة وتثقيف المجتمعات.

كما تطرق إلى نقطة اعتبرها في غاية الأهمية تتمثل بالارتقاء بمهارات الكوادر الأمنية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، قائلاً: علينا أن نضمن امتلاك الأدوات والمهارات والقدرات المناسبة التي نحتاجها.