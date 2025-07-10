تركيا تغرم جوجل 8.9 مليون دولار

تلقّت جوجل العديد من الغرامات من قبل جهات مختلفة حول العالم، بسبب مخالفات متعلقة بممارساتها التجارية وقواعد المنافسة. أبرز هذه الغرامات كانت من الاتحاد الأوروبي، حيث تم تغريم جوجل لعدة مرات بسبب إساءة استخدام هيمنتها في سوق الإعلانات وأنظمة التشغيل المحمولة، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بمكافحة الاحتكار. كما واجهت جوجل غرامات في دول أخرى مثل روسيا، بسبب انتهاكات تتعلق بالمحتوى غير القانوني.

وقررت اليوم الخميس هيئة المنافسة التركية فرض غرامة إدارية بقيمة 355 مليون ليرة (8.87 مليون دولار) على شركة جوجل لعدم امتثالها للالتزامات التنظيمية. وأوضحت الهيئة في بيان إنها خلصت إلى أن جوجل اتخذت إجراءات تنتهك اللوائح التنظيمية خلال الامتثال لتحقيق سابق.

وكانت هيئة حماية المنافسة في تركيا قد قررت في مايو 2024 فرض غرامة على شركة غوغل بسبب إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بجزء من خدمات البحث المحلية الخاصة بها.

يذكر أن غوغل قد تعرضت لغرامة ضخمة في مارس 2024 قدرها 250 مليون يورو من هيئة المنافسة في فرنسا، مرتبطة بنزاع طويل الأمد حول دفع أموال للناشرين الفرنسيين مقابل تقديم الأخبار المرتبطة بهم.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة في ولاية كاليفورنيا،بأن شركة جوجل أساءت استخدام بيانات الهواتف المحمولة الخاصة بالعملاء، ويجب أن تدفع أكثر من 314.6 مليون دولار لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في الولاية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن محامي المدعين.

والجدير بالذكر ان شركة غوغل بانتكاسة قانونية مُنيت فى يونيو الماضي بانتكاسة قانونية في محكمة العدل الأوروبية التي أوصت مستشارتها بتأييد غرامة قياسية فرضت عليها بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة.مُنيت

وتحاول شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة من خلال الطعن المقدم أمام المحكمة، إلغاء غرامة قدرها 4,3 مليار يورو (4,9 مليار دولار) فرضتها عليها المفوضية الأوروبية عام 2018، وخُفّضت لاحقا إلى 4,1 مليار يورو.