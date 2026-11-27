اتسعت دائرة الحوادث السيبرانية التي تستهدف مؤسسات عسكرية وحكومية ودولية، مع الكشف، عن اختراق منصة للحوسبة السحابية تابعة للقوات الجوية الأميركية، وتعطيل خدمات إلكترونية لوزارة العمل والمعاشات البريطانية، بالتزامن مع الكشف عن حوادث إلكترونية طالت وكالة الصحافة الفرنسية وعملاق البرمجيات الألماني «ساب»، في أعقاب سلسلة اختراقات استهدفت خلال الأسبوع الجاري أجهزة الاستخبارات الأميركية ووزارة الخزانة والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتثير الحوادث المتلاحقة مخاوف بشأن قدرة المؤسسات الحكومية والعسكرية على حماية بنيتها التحتية الرقمية، في ظل تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات الإلكترونية، فيما لا توجد حتى الآن أدلة تثبت وجود ارتباط بين هذه الحوادث أو وقوف جهة واحدة وراءها.

اختراق عسكري

وكشفت وكالة رويترز عن تمكن قراصنة من اختراق منصة «كلاود وان» التابعة للقوات الجوية الأميركية، وهي إحدى أبرز منصات الحوسبة السحابية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، وتستضيف تطبيقات وأنظمة تدعم العمليات العسكرية والخدمات اللوجستية وإدارة شؤون الأفراد والصيانة.

وأفادت الوكالة بأن الاختراق اكتُشف خلال الشهر الماضي أثناء تحديث المنصة، فيما استعانت القوات الجوية بالقيادة السيبرانية الأميركية لتقييم تداعيات الحادثة، التي لم يتضح بعد نطاقها أو طبيعة البيانات التي تمكن القراصنة من الوصول إليها.

ويأتي الكشف عن الاختراق في أعقاب سلسلة حوادث أمنية طالت مؤسسات أميركية حساسة، بينها وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، فضلاً عن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية.

خدمات حكومية

وفي بريطانيا، أعلنت وزارة العمل والمعاشات، تعليق عدد من خدماتها الإلكترونية احترازياً، إثر رصد نشاط مشبوه في أنظمتها، في حادثة وصفها وزير العمل والمعاشات بات ماكفادن بأنها خطيرة.

وطال التعطيل خدمات إلكترونية مرتبطة بتقديم طلبات الحصول على المساعدات الاجتماعية وإعانات ذوي الإعاقة، فيما أكدت الوزارة استمرار صرف المعاشات والمساعدات الدورية.

وتحقق السلطات البريطانية، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني، في طبيعة الحادثة، وسط تأكيدات حكومية بعدم وجود أدلة حتى الآن على اختراق البيانات الشخصية للمواطنين، فيما لم يُحسم ما إذا كانت الحادثة ناجمة عن هجوم إلكتروني متعمد.

الإعلام والبرمجيات

وامتدت الحوادث السيبرانية إلى المؤسسات الإعلامية والتكنولوجية، إذ أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية تعرضها لهجوم إلكتروني دفعها إلى تعليق العمل بمنصة «فرانس برس فوروم»، التي يستخدمها عملاء الوكالة حول العالم للحصول على المحتوى الإعلامي. وأكدت الوكالة الاستعانة بخبراء خارجيين في الأمن السيبراني للتحقيق في الهجوم، دون الكشف عن هوية الجهة المسؤولة عنه.

وفي ألمانيا، أكدت شركة «ساب»، إحدى أكبر شركات برمجيات إدارة المؤسسات في العالم، رصد نشاط إلكتروني مشبوه في بيئة تطوير برمجياتها، فيما أفادت وسائل إعلام ألمانية بتعرض الشركة لهجوم إلكتروني.

وأكدت الشركة اتخاذ إجراءات لتأمين خدماتها وحماية عملائها، مشيرة إلى عدم وجود أدلة على وصول غير مصرح به إلى بيانات العملاء.

وتأتي سلسلة الاختراقات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية، إذ حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي مؤخراً من استخدامها في عمليات تستهدف مؤسسات حكومية ودفاعية ومالية وتكنولوجية، فيما ربطت تقارير صحفية إحدى هذه الأدوات بالاختراق الذي طال أجهزة الاستخبارات الأميركية.

ويتيح توظيف هذه التقنيات للمهاجمين تسريع عمليات البحث عن الثغرات الأمنية وأتمتة بعض مراحل الاختراق وتوسيع نطاق المؤسسات المستهدفة، ما يفرض تحديات إضافية على أجهزة الأمن السيبراني المكلفة بحماية البنية التحتية الرقمية والبيانات الحساسة.