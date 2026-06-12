تراجع الاحتيال الإعلاني على الهواتف المحمولة

سجلت الإمارات انخفاضاً ملحوظاً في عمليات الاحتيال الإعلاني على الهواتف المحمولة العام الماضي، حسبما كشف تقرير «حالة الاحتيال بالنسبة للمسوقين 2026»، الصادر عن «آبس فلاير» المختصة في قياس أداء التسويق الرقمي.

وكشف التقرير أن عمليات التثبيت الوهمية للتطبيقات على هواتف «آيفون» العاملة بنظام «آي أو إس» تراجعت 46 %، أي من 9.6 ملايين عملية إلى 5.2 ملايين، أما على هواتف «آندرويد» فبلغت نسبة التراجع 23 %، أي من 16.7 مليوناً إلى 12.8 مليون عملية،وتمثل الأرقام عائداً ملموساً للشركات التي استثمرت في أنظمة كشف الاحتيال.

وحينما تدفع شركة مبلغاً لحملة إعلانية مقابل عدد محدد من مرات تنزيل تطبيقها يلجأ المحتالون إلى إيهامها بأن الحملة نجحت عبر نتائج مزيفة، عبر تنزيلات وهمية تنفذها برامج آلية «روبوتات» بدل مستخدمين حقيقيين، أو نقرات وهمية على الإعلانات، أو أن ينسبون إلى أنفسهم عدد مرات تنزيل رغم أنها جاءت من مصدر آخر، أو تزوير عمليات شراء داخل التطبيق، والنتيجة أن الشركة تدفع مقابل نمو لم يحدث فعلاً.

واستند التقرير إلى بيانات مجمعة من 246,000 تطبيق، بلغ عدد مرات تثبيت كل منها 1,000 مرة على الأقل خلال فترة التحليل.

ويغطي التقرير 106.4 مليارات عملية تثبيت، منها 55.3 مليار عملية تثبيت مدفوعة، وذلك خلال الربع الأول من 2025 إلى الربع الأول من 2026، عبر نظامي «آي أو إس» و«آندرويد».