قراصنة العملات المشفرة يسرقون 2.78 مليار دولار في 2025

أدت هجمات القرصنة على سوق العملات المشفرة إلى سرقة 2.78 مليار دولار خلال 2025، وفقاً لتقرير سوق العملات المشفرة لعام 2025 الصادر عن منصة «فينبولد»، الذي استند إلى بيانات الحوادث التي تتبعها شركة أمن البلوكتشين «سلوميست».

ورغم أن هذا الرقم يضع 2025 بين أكثر الأعوام كلفة من حيث الاختراقات الأمنية في عالم التشفير، فإن تحليل البيانات بعمق يكشف أن الجزء الأكبر من الخسائر تركز في بداية العام.

وقال التقرير إن اختراق منصة «باي بايت» كان الحدث الفاصل خلال العام الماضي، حيث تسبب بمفرده في خسائر بلغت 1.5 مليار دولار، أي أكثر من نصف إجمالي خسائر العام.

ما أدى إلى تضخم الرقم السنوي بشكل كبير. وتسبب هذا الهجوم على محفظة رقمية بعينها، ليؤكد أن أكثر نقاط الضعف خطورة هي إدارة المفاتيح الخاصة في منظومة الأصول الرقمية.

وأظهرت البيانات الفصلية أن خسائر 2025 كانت متركزة بشكل كبير في الربع الأول، ثم تراجعت تدريجياً خلال بقية العام.

ففي الربع الأول بلغت الخسائر نحو 1.78 مليار دولار، ثم انخفضت الخسائر بشكل حاد في الربع الثاني إلى نحو 465 مليون دولار، قبل أن تتراجع أكثر في الربع الثالث إلى ما يزيد قليلاً على 300 مليون دولار.

أما في الربع الرابع فانخفضت إلى أقل من 230 مليون دولار، لتسجل الخسائر أدنى مستوى خلال العام.