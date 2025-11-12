احتالت بـ9 مليارات دولار.. سجن ملكة العملات المشفرة 11 عاماً

في واحدة من أكثر القضايا إثارة في عالم الجريمة المالية، أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن لأكثر من 11 عاماً على سيدة صينية تُعرف باسم "ملكة العملات المشفرة"، بعد إدانتها بغسل أموال تُقدّر بنحو 9 مليارات دولار، عبر تحويل عائدات احتيال استثماري ضخم في الصين إلى عملات رقمية.

المدانة تُدعى تشيان تشيمين (47 عاماً)، وُصفت بأنها العقل المدبر وراء مخطط بونزي هائل نفّذته بين عامي 2014 و2017، جذب أكثر من 128 ألف مستثمر في الصين، وجمع نحو 40 مليار يوان صيني (ما يعادل 8.6 مليارات دولار أميركي).

لكن نحو 6 مليارات دولار من هذه الأموال اختفت، قبل أن يتبين لاحقاً أن جزءاً كبيراً منها تم تحويله إلى عملة بيتكوين.

حين بدأت السلطات الصينية تحقيقاتها وأدانت أكثر من 80 شخصاً متورطاً في الشبكة، تمكنت تشيان من الفرار عبر ميانمار وتايلاند ولاوس وماليزيا، ثم وصلت إلى لندن مستخدمة جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس — حيث بدأت فصلاً جديداً من حياتها بين الرفاهية والتخفي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه قبل القبض عليها، انتقلت إلى قصر في منطقة هامبستيد الراقية في لندن، حيث كانت تستمتع بأسلوب حياة مترف.

لكن حين حاولت شراء عقار آخر في لندن، أثار مصدر أموالها الشبهات، لتبدأ شرطة العاصمة البريطانية تحقيقاً سرياً واسع النطاق.

التحقيق قاد إلى واحدة من أكبر عمليات المصادرة في تاريخ العملات الرقمية، أكثر من 61 ألف بيتكوين تم ضبطها في أجهزتها ومحافظها الإلكترونية، وتقدّر قيمتها اليوم بأكثر من 6 مليارات دولار أميركي.

ووصفت شرطة لندن العملية بأنها أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة، وربما من الأكبر على مستوى العالم.

انهيار “ملكة الكريبتو”

وبحسب موقع " abc" في سبتمبر الماضي، غيّرت تشيان اعترافها في اليوم الأول من محاكمتها أمام محكمة ساوثوورك كراون، وأقرّت بتهمتي حيازة ونقل ممتلكات إجرامية.

وبحسب القاضية سالي آن هيلز التي أصدرت الحكم، فقد كانت تشيان المهندسة الرئيسية للجريمة منذ بدايتها حتى نهايتها، وأضافت: لم يكن دافعك الذكاء أو الطموح، بل الجشع المحض، والرغبة في بناء إمبراطورية على حساب ضحاياك.

وأثناء جلسة النطق بالحكم، لم تتمالك تشيان نفسها وبكت داخل القفص الزجاجي، بينما سرد الادعاء كيف حاولت على مدى سنوات تحويل ثرواتها الرقمية إلى نقد، باستخدام وسطاء وشركات وهمية عبر عدة دول.

إلى جانب تشيان، أُدين شخص آخر في القضية يُدعى سينج هوك لينج (46 عاماً)، اعترف هو الآخر بالمشاركة في نقل الممتلكات الإجرامية.

وقالت شرطة العاصمة إن الشبكة استخدمت طرقاً معقدة لغسل الأموال، بما في ذلك إنشاء محافظ مشفّرة متعددة، والتحويل عبر بورصات خارجية يصعب تتبّعها.