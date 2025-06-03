"xchat" .. هل يزيح واتساب وتليغرام من على عرش المحادثات الفورية؟

أعلن إيلون ماسك يوم الأحد الماضي عن إطلاق تطبيق إكس شات الجديد للمحادثات بميزات مشفرة متقدمة على غرار بيتكوين.

وسلط ماسك الضوء على إمكانيات التطبيق المتقدمة، مثل التشفير الشامل، والرسائل التي تختفي تلقائيًا، ومكالمات الصوت والفيديو عبر منصات متعددة، ومن خلال هذه الميزات قد يصبح "إكس شات" منافسًا قويًا في مجال المراسلة الفورية المزدحم.

وأطلق إيلون ماسك تطبيق "إكس شات"، وهو واجهة مُحسّنة للرسائل المباشرة (DM) ضمن تطبيق "إكس" (المعروف سابقًا باسم تويتر)، بهدف إحداث نقلة نوعية في طريقة تواصل المستخدمين على المنصة.

صُممت "إكس شات" لمنافسة تطبيقات المراسلة الشائعة مثل واتساب والذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص، وتيليغرام الذي يستخدمه 900 مليون حساب نشط، وإنستغرام الذي يستخدمه مليارا حساب نشط وتقدم هذه التطبيقات تجربة مراسلة سلسة وآمنة ما يجعل مهمة التطبيق الجديد في إزاحتها من على عرش تطبيقات المحادثات الفورية تكاد تكون شبه مستحيلة.

بينما كان تطبيق "إكس" يتضمن بالفعل ميزة الرسائل المباشرة، يُعدّ "إكس شات" تحديثًا شاملاً للنظام الحالي، ويخضع حاليًا لاختبار تجريبي، ويتم طرح واجهة المراسلة المُحدّثة لعدد محدود من المستخدمين، مع توقع إصدار أوسع في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ووفقًا لماسك، فإن إكس شات مبني على "بنية جديدة كليًا" تتضمن ما وصفه بـ"تشفير على غرار بيتكوين" لتعزيز الخصوصية. ومع ذلك، أثار هذا التصريح جدلًا، لأن تقنية بيتكوين الأساسية لا تُعرف عادةً بأنها مُشفرة، مما يؤدي إلى بعض الالتباس والمخاوف الأمنية.

يُقدّم إكس شات مجموعةً من ميزات المراسلة الحديثة، بما في ذلك الرسائل المتلاشية، والرسائل المشفرة، ومشاركة الملفات، ومكالمات الصوت والفيديو، ويتماشى هذا التحديث مع رؤية ماسك الأوسع لتطويرإكس شات من منصة تدوين مصغر إلى مركز تواصل متعدد الأغراض.

من يمكنه الوصول إلى "إكس شات"؟

في الوقت الحالي، يتم اختبار "إكس شات" مع مجموعة مختارة من المستخدمين، ومن المتوقع أن تكون الميزة متاحة مبدئيًا لمشتركي إكس المدفوعين، مع احتمال بقاء الميزات المميزة حصرية لهذه الفئة، كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم توفير نسخة محدودة من "إكس شات" للمستخدمين المجانيين في المستقبل. مع توجه "إكس" نحو أن يصبح منصة شاملة لوسائل التواصل الاجتماعي والمراسلة، سيكون من المثير للاهتمام مراقبة أداء "إكس شات" مقارنةً بالشركات الرائدة، وخاصةً تلك التي تقدم ميزات مماثلة مجانًا.