إيلون ماسك يبيع حسابات المستخدمين النادرة على "إكس" بملايين الدولارات

أطلقت منصة "إكس" المملوكة للمياردير إيلون ماسك سوقا جديدا لبيع وشراء أسماء المستخدمين غير النشطة، في خطوة تهدف إلى تحويل الهويات الرقمية إلى سلعة قابلة للاستثمار، ما قد يغير قواعد لعبة وسائل التواصل الاجتماعي تماما. وقد أثار هذا القرار ضجة كبيرة بين مستخدمي الشبكة، خاصة بعد إعلان أن بعض الأسماء النادرة قد تصل سعرها إلى ملايين الدولارات.

وفقا لتقرير نشره موقع " TechCrunch"، سيمكن هذا السوق المشتركين في خدمة Premium من طلب أو شراء أسماء المستخدمين عبر نظامين: خيار مجاني للأسماء المميزة ومدفوع للأسماء النادرة ذات القيمة الكبيرة.

وتشمل الأسماء المميزة (Priority Handles) عادةً الأسماء الكاملة أو العبارات الطويلة، ويستطيع المشتركون Premium+ وPremium Business طلبها مجانا بعد موافقة إدارة المنصة.

أما الأسماء النادرة (Rare Handles)، فتشمل الأسماء القصيرة، العامة، أو ذات الرمزية الثقافية العالية. هذه الأسماء تُطرح للبيع عبر مزادات عامة أو عمليات شراء مباشرة بأسعار محددة مسبقا ومتاحة بدعوة خاصة فقط. ومن الأمثلة على هذه الأسماء: @Pizza، @Tom، و@One، التي قد تصل أسعارها إلى ملايين الدولارات.

وتوضح إدارة "إكس" أن الهدف من إطلاق السوق بهذه الطريقة هو تجنب إساءة الاستخدام أو نشاط الروبوتات (Bots)، وضمان توزيع الأسماء بشكل آمن وعادل. كما يمكن للمستخدمين تسجيل اهتمامهم بأي اسم غير متاح حاليا عبر ميزة Watchlist، ليُخطروا فور توفره.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيات ماسك لتعزيز الإيرادات المباشرة للمنصة، وجذب مزيد من المشتركين إلى خدمة Premium، خاصة في ظل تراجع عائدات الإعلانات التي تواجهها الشبكة.

وتشير التقديرات إلى أن هذا السوق الجديد قد يغير مفاهيم الملكية الرقمية وقيمة الهوية على الإنترنت، ويخلق سوقا ثانويا كبيرا لأسماء المستخدمين النادرة.

من المتوقع أن يشهد السوق الجديد اهتماما واسعا، ليس فقط من المستخدمين الأفراد، بل من العلامات التجارية والمسوقين الذين يسعون لامتلاك أسماء مميزة وسهلة التذكر لتعزيز وجودهم الرقمي.

وبذلك، يصبح شراء أسماء المستخدمين النادرة على "إكس" استثمارا رقميا مربحا كما أصبح حديث الساعة بين متابعي أخبار التكنولوجيا والمال الرقمي.