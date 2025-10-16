«الاتحادية للضرائب» تخفض البيروقراطية بنسبة 53 %

أكدت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي بالهيئة الاتحادية للضرائب، أن «جيتكس» يجسد روح الابتكار والتكامل، التي تميز بيئة العمل الحكومية في الدولة، وأن الهيئة الاتحادية للضرائب تشارك فيه من منطلق حرصها على أن تكون دائماً في طليعة الجهات التي توظف التكنولوجيا، لتسهيل حياة الأفراد والمؤسسات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، وقالت: فخورون بمشاركتنا في هذا المعرض العالمي، فهو يمثل فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات الحكومية والعالمية في مجال التكنولوجيا، كما يتيح لنا تبادل الأفكار، وعقد شراكات استراتيجية مع جهات من القطاعين العام والخاص، وهذا التكامل بين الأنظمة والجهات المختلفة، يصب في النهاية في مصلحة المتعاملين.

وتناولت في حديثها لـ «البيان»، جهود الهيئة من أجل «تصفير البيروقراطية»، مشيرةً إلى أن الهيئة أدخلت أكثر من 60 نشاطاً وعملية ضمن هذا المسار، وحققت نتائج ملموسة في تقليل الإجراءات.

وتقول: نجحنا في خفض نسبة البيروقراطية في العمليات الحكومية بنسبة 53 %، كما انخفض عدد المستندات المطلوبة إلى أقل من النصف، وتقلص عدد الخطوات الإجرائية بأكثر من 50 %.

هذا الإنجاز فتح أمام الهيئة آفاقاً جديدة لإعادة هندسة العمليات، بما يتماشى مع توقعات الجمهور ومتطلبات المستقبل.

وعن دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتقليل الأخطاء في الإقرارات، قالت: باتت الأنظمة الذكية توجه المستخدمين في أثناء تعبئة النماذج خطوةً بخطوة، عبر توجيهات مباشرة في أثناء إدخال البيانات في الإقرارات الضريبية، ما يقلل الأخطاء بشكل كبير.

كما أن موظفينا يعتمدون على أدوات ذكية تساعدهم على اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة.

وكشفت عن إطلاق الهيئة منصة FTA-GPT، وهي أداة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، قائلة: منصتنا الجديدة تعد ابتكاراً نوعياً، فهي تساعد موظفي الهيئة على الحصول على الإجابات الدقيقة في الوقت الفعلي، ما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وسرعة الاستجابة.

وأضافت: نشارك هذا العام في «جيتكس»، من خلال منصة تضم 6 مشروعات وخدمات مبتكرة، من بينها مشروعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع إجراءات المراجعة، واستلام الطلبات وتصنيفها، وكذلك لتصنيف الشكاوى والطلبات الواردة عبر مركز الاتصال أو القنوات الرقمية المتاحة لدى الهيئة.

كما نعرض ضمن منصتنا خدمات تسهّل عملية التقديم على الخدمات الضريبية، مثل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة بشكل مؤتمت بالكامل، من خلال الربط مع البرامج والمنصات المعتمدة لدى الهيئة.

وبمجرد الربط بين النظام الضريبي للمسجل والبرنامج المعتمد، يتم تعبئة الإقرار، وتقديمه تلقائياً خلال المهلة المحددة قانوناً، وهذا يوفر الوقت والجهد على المتعاملين، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من منظومة العمل اليومية في الهيئة، ويسهم في رفع كفاءة معالجة الطلبات، من خلال التعامل مع مجموعات كبيرة في وقت واحد، بدلاً من مراجعتها بشكل فردي، وقد لاحظ مقدمو الطلبات أن ما بين 60 % و80 % من البيانات المطلوبة في النماذج، يتم تعبئتها تلقائياً، ما يوفر وقتهم وجهدهم بشكل كبير.