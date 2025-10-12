الكذبة الكبرى.. إيلون ماسك يكشف الوجه المظلم لـ " أوبن أيه آي"

في عالم التكنولوجيا المتسارع، حيث تتصارع الشركات على قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي، خرج إيلون ماسك بتغريدة حديثة هزّت الأوساط الرقمية: "أوبن أيه آي مبنية على كذبة". ليس مجرد تصريح عابر، بل صاعقة أثارت جدلاً واسعًا حول مصداقية واحدة من أكبر المؤسسات في مجال الذكاء الاصطناعي.

إيلون ماسك، الرجل الذي لطالما كان رمزا للابتكار والمخاطرة، لم يكتفِ بالتحفظ أو الانتقاد الهادئ، بل وجّه صفعة مباشرة إلى قلب المنظمة، مُعيدا النقاش حول مدى التزام "أوبن أيه آي" بمهمتها الأصلية في خدمة البشرية.

في هذا الصراع بين المال والطموح والرؤية التكنولوجية، يتكشف أمامنا سؤال محوري: هل الثورة الرقمية تقودها المبادئ أم المكاسب المالية؟

خلفية النزاع

في تغريدة حديثة على منصة" X"، وصف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومؤسس شركة xAI، منظمة "أوبن أيه آي" بأنها "مبنية على كذبة". جاءت هذه التصريحات ردا على منشور من هيلين تونر، العضو السابق في مجلس إدارة "أوبن أيه آي"، التي أعربت عن مشاعر مختلطة تجاه عمليات الشركة. ماسك، الذي كان أحد مؤسسي "أوبن أيه آي"، قد أبدى سابقًا قلقه من تحول الشركة من منظمة غير ربحية إلى نموذج ربحي محدود، مما دفعه إلى انتقاد توجهاتها الحالية.

تأسست "أوبن أيه آي" في عام 2015 كمنظمة غير ربحية تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية. على مدار السنوات، اكتسبت الشركة شهرة عالمية بفضل أبحاثها المتقدمة ونماذجها الذكية مثل ChatGPT وDALL·E. ومع مرور الوقت، أنشأت "أوبن أيه آي ذراعا ربحيا محدودا يُعرف بـ OpenAI LP، مما أثار تساؤلات حول التزامها بالمهمة الإنسانية التي تأسست من أجلها.

في عام 2024، اقترحت "أوبن أيه آي" إعادة هيكلة لتحويل ذراعها الربحي إلى شركة ذات منفعة عامة، وهو ما زاد من حدة الانتقادات، خصوصًا من مؤسسين سابقين مثل إيلون ماسك، الذي غادر مجلس الإدارة في 2018، معبّرًا عن قلقه من تحول المنظمة نحو الأرباح المالية.

انتقادات ماسك

في تغريداته على منصة X، اتهم ماسك "أوبن أيه آي" بـ “سرقة مؤسسة خيرية واستخدامها لتحقيق مكاسب مالية خاصة”، مشيرًا إلى أن الشركة استغلت وضعها كمنظمة غير ربحية لجذب الاستثمارات ثم تحولت إلى كيان ربحي. كما انتقد ماسك الشراكات الاستراتيجية مع شركات كبرى مثل مايكروسوفت، معتبرًا أن هذا التحالف قد يبعد المنظمة عن مبادئها الأساسية المتمثلة في الشفافية وخدمة المجتمع.

ردود الفعل

أثارت تغريدة ماسك موجة واسعة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. بعض المستخدمين أيدوا رأيه واعتبروا أن "أوبن أيه آي" انحرفت عن مسارها الأصلي، بينما دافع آخرون عن الشركة، مؤكدين أن التوجه نحو نموذج ربحي ضروري لاستدامة المنظمة وتمويل أبحاثها المتقدمة. هذا الانقسام يعكس الصراع القائم بين المصلحة العامة والمكاسب المالية في صناعة الذكاء الاصطناعي.

أهمية القضية

هذه التصريحات تسلط الضوء على التحديات الأخلاقية والتنظيمية التي تواجه الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. فبينما تتطور التكنولوجيا بسرعة هائلة، يزداد الضغط على المؤسسات للمواءمة بين الابتكار، المسؤولية الاجتماعية، والحاجة لتمويل مستدام. السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم البشرية فعلاً إذا كانت المؤسسة المنتجة له مضطرة لتحقيق الأرباح؟

تجدر الإشارة إلى أن ماسك أسس شركة xAI في 2023 بهدف تطوير نماذج ذكاء اصطناعي منافسة لـ "أوبن أيه آي"، وهو ما يعكس التوتر المتزايد بينه وبين المنظمة. هذه الخطوة تشير إلى أن النزاع ليس مجرد خلاف شخصي، بل يمثل صراعًا استراتيجيًا حول قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي.

تصريحات إيلون ماسك حول "أوبن أيه آي" ليست مجرد تغريدة عابرة، بل رسالة تحذيرية للمجتمع التكنولوجي والعالم بأسره. بينما يرى البعض أن المنظمة قد انحرفت عن مهمتها الأصلية، يرى آخرون أن التحديات المالية والاقتصادية تقتضي إعادة هيكلة نموذج العمل. مهما كانت الآراء، فإن هذا النقاش يسلط الضوء على ضرورة وضع أطر واضحة وشفافة لضمان أن الذكاء الاصطناعي يخدم البشرية جمعاء، وليس مصالح مالية محدودة.