هل تبيع غوغل متصفح "كروم" ومن المشتري؟

يبدو أن متصفح غوغل كروم ، الذي لطالما كان حجر الزاوية لهيمنة شركة غوغل على الإنترنت، قد يصبح معروضًا للبيع مستقبلًا. هذا الاحتمال يلوح في الأفق مع تصاعد معركة وزارة العدل الأمريكية ضد الشركة العملاقة في قضية مكافحة الاحتكار الجارية (الولايات المتحدة ضد غوجل). ورغم أن القضية ما تزال في مراحلها المبكرة ومن غير المتوقع صدور حكم نهائي قريبًا، إلا أن بعض الشركات بدأت بالفعل تبدي اهتمامًا واضحًا بشراء كروم.

لماذا قد تجبر غوغل على بيع كروم؟

بحسب محللين، فإن انتزاع "كروم" من تحت جناح غوغل سيكون ضربة قوية لها، خاصة أن المتصفح لا يمثل فقط بوابة رئيسية لمحرك البحث الأشهر، بل أيضًا منصة استراتيجية للترويج لمنتجات الشركة الأخرى. كروم يسيطر اليوم على أكثر من ثلثي سوق المتصفحات حول العالم، وفقًا لبيانات StatCounter، مما يجعله أداة حيوية لأي شركة ترغب في كسب نفوذ رقمي واسع.

امتلاك متصفح بحجم كروم لا يمنح المشترين فقط تحكمًا بالبحث، بل يوفر لهم أيضًا فرصة لا تضاهى لعرض منتجاتهم أمام مئات الملايين من المستخدمين، ما يجعل كروم أداة ثمينة سواء للشركات العملاقة أو الواعدة في مجال التكنولوجيا.

من هم أبرز المهتمين؟

OpenAI، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وصاحبة منتج ChatGPT، كانت من أوائل الأطراف التي أبدت اهتمامها بشراء كروم. وفقًا لنيك تورلي، رئيس قسم المنتجات في OpenAI، فإن الشركة ترى في امتلاك كروم فرصة لتعزيز قدرات ChatGPT والوصول إلى جمهور أوسع، خصوصًا أن OpenAI قد أدمجت بالفعل ميزات تصفح الويب ضمن خدماتها، وتسعى للاستفادة من المنصة الضخمة التي يوفرها كروم لمواصلة منافسة غوغل، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وبحسب ما أفاد به تورلي أمام المحكمة، فإن حصول OpenAI على كروم يمكن أن يفتح أمامها أبوابًا جديدة لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر سلاسة وانتشارًا.

ماذا بعد؟

رغم الحماس الظاهر، فإن الطريق أمام أي صفقة بيع ما زال طويلًا ومعقدًا. فحتى لو صدر حكم ضد غوغل، ستسعى الشركة إلى استئناف القرار، مما قد يطيل أمد المعركة لسنوات قادمة.

ومع ذلك، تبقى هذه التحركات مؤشراً واضحاً على أن السوق الرقمي العالمي يشهد تغيرات جذرية قد تعيد رسم ملامح السيطرة التقنية في المستقبل القريب.