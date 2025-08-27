800 مليون دولار على"يو إس بي".. محاولتان أخيرتان لفك شيفرة بيتكوين

يجلس المبرمج الألماني ستيفان توماس على ثروة هائلة تقدر بنحو 800 مليون دولار مخزنة على "يو إس بي" USB صغير، مع محاولتين أخيرتين فقط لفك شيفرة محفظة بيتكوين تحتوي على 7002 عملة رقمية. فقدان كلمة المرور وضعه أمام خطر فقدان ثروته إلى الأبد، في واحدة من أغرب المآزق في تاريخ العملات الرقمية.

في عام 2011، قدّم ستيفان توماس، الذي كان يعيش آنذاك في سان فرانسيسكو، مقطع فيديو قصيراً بعنوان "ما هي بيتكوين؟"، شرح فيه هذه العملة الناشئة للجمهور. مكافأته كانت 7002 بيتكوين، لم تتجاوز قيمتها حينها 7 آلاف دولار، لكنها اليوم تعادل ما يقارب 800 مليون دولار.

توماس نقل العملات إلى محفظة رقمية مؤمنة بجهاز IronKey S200، وهو مفتاح USB معروف بتشفيره الصارم. لكن مأساة حياته بدأت حين فقد الورقة التي كتب عليها كلمة المرور. الجهاز يمنح فقط عشر محاولات، وقد استهلك منها ثماني محاولات خاطئة، ولم يتبق أمامه سوى محاولتين قبل أن يُغلق نهائياً ويمحو كل شيء.

اختراق الأمان

في أواخر 2023، أعلنت شركة الأمن السيبراني Unciphered أنها وجدت وسيلة للتحايل على الحماية القاسية لجهاز IronKey، ما يتيح محاولات غير محدودة لتجربة كلمات المرور. الفريق وصف نجاحه بـ "الهبوط على سطح القمر"، بعدما تمكن من إعادة ضبط الآلية الأمنية عبر تقنيات معقدة تشمل الفحص المجهري وحقن الأخطاء.

هذا الاكتشاف بدا كمنقذ محتمل لتوماس، لكن المفاجأة أنه رفض العرض. والسبب أنه كان قد التزم بالفعل بترتيبات سابقة مع خبراء آخرين، من بينهم شركة Naxo المتخصصة في الأدلة الجنائية الرقمية، والهاكر الشهير كريس تارنوفسكي، وفقا لـ "ديلي جالكسي".

لماذا قال لا؟

قرار توماس لم يكن سهلاً. فمنذ أن تحولت قصته إلى مادة إعلامية، أغرقته عروض من شركات ومغامرين يدّعون قدرتهم على فتح الجهاز. وهو اليوم يفضّل العمل بهدوء مع أطراف يثق بهم، بدل الدخول في سباق مفتوح مليء بالمخاطر والانتهازيين.

العبء النفسي لثروة معلّقة

لم يكن وقع الأمر مادياً فقط، بل ترك أثراً نفسيًا ثقيلًا. اعترف توماس أنه عاش سنوات من القلق والاكتئاب، حتى لجأ للعلاج النفسي بعدما كان يستيقظ كل ليلة يفكر في ثروته المحتجزة. لكنه بمرور الوقت بدأ يتعامل مع الوضع بقدر أكبر من السلام الداخلي، معتبرًا ما جرى "درسًا حياتيًا باهظ الثمن". اليوم يواصل نشاطه في مشاريع مرتبطة بالبلوك تشين، محاولًا النظر إلى المستقبل بدلًا من مطاردة الماضي، وفقا لمجلة"Wired".

النهاية المفتوحة

قصة ستيفان توماس تختصر مفارقات عالم العملات الرقمية: ثروة هائلة يمكن أن تضيع في لحظة بسبب كلمة مرور ضائعة. ومع بقاء محاولتين فقط، يترقب العالم إن كان سينجح في استعادة كنزه المجمّد أم ستتحول الـ 7002 بيتكوين إلى أسطورة ضائعة في أرشيف البلوك تشين.