ملكة العملة الرقمية.. كيف خدعت العالم واستولت على 5 مليارات دولار ثم اختفت؟

في عالم العملات المشفرة المليء بالوعود والمخاطر، برزت روجا إغناتوفا الألمانية ذات الأصول البلغارية لتصبح ملكة العملة الرقمية، المرأة التي أسرّت العالم برؤيتها لعملة "ون كوين". بين وعود بالثروة الفائقة وعوائد خيالية، استولت على مليارات الدولارات قبل أن تختفي بشكل غامض، تاركة وراءها سلسلة من الضحايا والأسئلة بلا إجابة.

في يونيو 2016، ظهرت الدكتورة روجا إغناتوفا، البالغة من العمر 36 عاماً، على منصة ويمبلي أرينا في لندن، أمام الآلاف من الحاضرين لتعرض رؤيتها لعملة "ون كوين". بفستان فاخر وأقراط ألماس طويلة وأحمر شفاه لامع، أعلنت أن "ون كوين" ستتجاوز بيتكوين لتصبح العملة المشفرة الأولى عالمياً، بما يتيح "للجميع الدفع في أي مكان".

جاذبيتها وثقتها بالنفس أشعلتا حماس الجمهور، الذي صفق واحتفى بتصريحاتها حول "ون كوين" التي وصفتها بأنها "قاتلة بيتكوين". صرحت قائلة: "خلال عامين، لن يتحدث أحد عن بيتكوين". حينها، كانت بيتكوين تحقق قفزات هائلة في قيمتها، من سنتات قليلة إلى مئات الدولارات بحلول منتصف 2016.

وفي ظل الحمى العالمية للعملات المشفرة، برزت "ون كوين" كفرصة واعدة، فاستثمر الناس من باكستان والبرازيل إلى هونغ كونغ والنرويج أكثر من 4 مليارات يورو بين أغسطس 2014 ومارس 2017.

ووفق وثائق مسربة حصلت عليها الـBBC، ضخت بريطانيا وحدها 30 مليون يورو خلال النصف الأول من 2016، بينها مليونا يورو في أسبوع واحد فقط.

وهم الثورة الرقمية

جاذبية "ون كوين" جاءت من الوعد بالتحرر المالي، عبر عملة لامركزية بعيدة عن البنوك والحكومات. روجا، التي زُعم أنها خريجة أكسفورد وحاصلة على دكتوراه وعملت مع ماكينزي، باعت صورة الحلم. عززت مصداقيتها عبر الظهور في مؤتمرات بارزة مثل مؤتمر نظّمته "الإيكونوميست". مستثمرون مثل جين ماك آدم، الاسكتلندية التي حضرت ندوة رقمية لـ"ون كوين"، انساقوا خلف الضجة. بعد أن صدقت وعود روجا وإمكانية الربح السريع، استثمرت 1000 يورو ثم 5000 أخرى في باقة "الملياردير"، وأقنعت أقاربها وأصدقاءها بضخ 250,000 يورو.

لكن العيب القاتل كان غياب البلوك تشين. على عكس بيتكوين، التي تقوم على دفتر أستاذ لامركزي آمن، لم يكن لدى "ون كوين" أي بلوك تشين، وفقا لـ "بي بي سي".

في أكتوبر 2016، صُدم خبير التقنية بيورن بييركي، الذي عُرض عليه منصب مدير تقني، عندما اكتشف غياب البلوك تشين تمامًا. رفض العرض وكشف الحقيقة لمستثمرين مثل ماك آدم: "ون كوين" مجرد قاعدة بيانات SQL عادية يمكن التلاعب بها، ما جعل قيمتها وهمية.

مخطط هرمي عالمي

نجاح "ون كوين" لم يقم على الابتكار بل على التسويق الهرمي. استعانت روجا بمسوّقين بارعين مثل الهولندي إيغور ألبرتس، الذي حقق ثروة بـ100 مليون يورو.

أُعجب ألبرتس برؤية روجا، فوجه شبكته لدعم "ون كوين"، ليجني 90,000 يورو خلال شهر واحد. وفيما بعد، حقق مع زوجته أندريا تشيمبالا أكثر من مليوني يورو شهريًا، 60% منها نقدًا والباقي على شكل رموز "ون كوين".

هذه الاستراتيجية، التي وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها "زواج وول ستريت بالتسويق الهرمي"، كانت في حقيقتها مخططا هرميا. المستثمرون اشتروا باقات تتراوح من 140 إلى 118,000 يورو مقابل رموز بلا قيمة، بينما العوائد جاءت فقط من ضم أعضاء جدد، وهي السمة الأوضح للمخططات الهرمية.

اختفاء الدكتورة روجا

مع تضخم ثروتها، أنفقت روجا على عقارات فاخرة في صوفيا وسوزوبول، وأقامت حفلات على متن يختها "دافينا"، حيث غنّت بيبي ريكسا عام 2017. لكن بدأت الشكوك تتزايد مع تأجيل إطلاق البورصة الموعودة لتحويل الرموز إلى أموال حقيقية.

وفي أكتوبر 2017، كان من المقرر أن تحضر مؤتمراً ضخماً للمستثمرين في لشبونة، لكنها لم تظهر أبداً. لم تجب على اتصالات أو رسائل، وأكد مكتبها في صوفيا جهله بمكانها. وحسب وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي، استقلت طائرة من صوفيا إلى أثينا يوم 25 أكتوبر، ثم توارت عن الأنظار.

تداعيات الفضيحة

استمر نشاط "ون كوين" حتى بعد اختفاء روجا، حيث تولى شقيقها كونستانتين القيادة قبل أن يُعتقل في مطار لوس أنجلوس عام 2019 بتهمة الاحتيال. أما روجا، فوجهت لها الولايات المتحدة تهماً غيابية تتعلق بالاحتيال المالي وغسل الأموال.

رغم ذلك، ظل كثير من المستثمرين متمسكين بأمل "ون كوين"، مدفوعين بالخوف من فقدان الفرصة والشعور بالانتماء.

تتبع الأموال

تشير الوثائق المسربة إلى استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار ، لكن التقديرات قد تصل إلى 15 ملياراً. تعقب الأموال صعب بسبب استخدام شركات وهمية وهيكليات معقدة. يوضح الخبير أوليفر بولوغ أن المجرمين يعتمدون على ولايات قضائية مثل المملكة المتحدة لإخفاء الأموال، ما يجعلها شبه مستحيلة التتبع.

ثغرات التنظيم

استجابت السلطات ببطء. أصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية تحذيرا في سبتمبر 2016 لكنها سحبته سريعا، ما سمح للمروجين بالادعاء أن الاستثمار مشروع. شرطة لندن أغلقت تحقيقا استمر عامين في أغسطس 2025 بحجة أن المسؤولين خارج صلاحياتها.

الضحايا والبحث عن العدالة

جين ماك آدم، التي خسرت مدخراتها وأموال أقاربها، تحمل شعوراً بالذنب وتدير مجموعات دعم للضحايا. في المقابل، يعيش ألبرتس وزوجته حياة مترفة، مدعيين أنهما خسرا أيضاً ملايين في "ون كوين".

حتى أغسطس 2025، ظل مكتب "ون كوين" في صوفيا نشطًا، والمروجون يجذبون مستثمرين جدد. أما الدكتورة روجا، فما زالت مختفية، والمليارات المفقودة معلّقة، والضحايا بانتظار العدالة.