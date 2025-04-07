التعريفات تطرق الأبواب.. فهل تصمد إمبراطورية مايكروسوفت؟

في ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تعالت التحذيرات بشأن تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على المستهلكين والأسواق العالمية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت.

وفي مقابلة مع شبكة "CNBC" الأمريكية بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة، عبّر ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي الأسبق لمايكروسوفت، عن قلقه من هذه الإجراءات.

وقال: "بصفتي مساهمًا في مايكروسوفت، فإن هذا النوع من الأشياء ليس جيدًا"، مشيرًا إلى أن السياسات الجديدة قد تخلق في المقابل فرصًا للشركات القوية لتثبت نفسها كلاعب طويل الأمد في السوق.

المقابلة جمعت أيضًا الرئيس التنفيذي الحالي ساتيا ناديلا، بالإضافة إلى المؤسس بيل جيتس، وتطرقت إلى مستقبل التكنولوجيا وسط الاضطرابات الاقتصادية المتوقعة.

وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية متبادلة شملت أكثر من 90 دولة، من بينها الصين، الهند، ودول الاتحاد الأوروبي.

التعريفات الجمركية تجلب اضطرابات حتمية

وعلّق بالمر قائلاً: "درست ما يكفي من الاقتصاد في الكلية لأدرك أن التعريفات الجمركية تجلب اضطرابات حتمية". وأضاف: "الاضطرابات صعبة على الناس. واتخاذ قرارات يكون فيها الاضطراب أمرًا لا مفر منه يتطلب دعمًا شعبيًا واسعًا، لأنه من المستحيل التنبؤ بكيفية ردّ كل طرف".

وأكد بالمر أن تأثير هذه الإجراءات لن يقتصر على الأسواق المالية فقط، بل سيمتد ليشعر به الأفراد بشكل مباشر، قائلاً: "الناس يحبون الاستقرار، وعندما يُهتز هذا الاستقرار، تكون النتائج محسوسة على كل المستويات".

ورغم هذه التحديات، أعرب بالمر عن إيمانه بمستقبل مايكروسوفت، لا سيما في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والتخزين، مضيفًا: "قد لا أعيش 50 عامًا أخرى، لكن خلال الدقائق المتبقية لي، سأظل مساهمًا كبيرًا في مايكروسوفت".

المزيد من الحوسبة

بدوره، أكد ساتيا ناديلا على أن الحاجة إلى الحوسبة ستظل تتصاعد، مهما كانت التحولات الجيوسياسية أو الاقتصادية، قائلاً: "بعد خمسين عامًا أو حتى خمسة وعشرين، الشيء الوحيد الذي يمكن ضمانه هو أن العالم سيحتاج إلى المزيد من الحوسبة. ونحن سنواصل التكيف مع أي متغيرات قادمة، خطوة بخطوة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت بلومبرغ أن مايكروسوفت، التي تعهدت بإنفاق 80 مليار دولار على البنية التحتية لمراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في السنة المالية الحالية، أوقفت المناقشات أو أرجأت افتتاح المرافق في الولايات المتحدة والخارج.

ركود عالمي 60%

وقال بروس كاسمان، كبير الاقتصاديين في جي بي مورغان تشيس، في مذكرة يوم الخميس إن احتمال حدوث ركود عالمي سيبلغ 60% إذا فُرضت رسوم ترامب الجمركية كما هو مُعلن. وكان تقديره السابق 40%.

وقال غيتس، الذي سعى مع الشريك المؤسس بول ألين إلى بناء شركة برمجيات بدلاً من بيع البرمجيات والأجهزة معًا، إنه غير متأكد من الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية. تُشكل البرمجيات اليوم معظم إيرادات مايكروسوفت، كما تبيع أجهزة Surface وأجهزة Xbox.